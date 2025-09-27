COE revela daños provocados por vaguadas e inundaciones

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) señaló los daños estructurales causados por las vaguadas y los efectos indirectos del potencial ciclón tropical número 9, que continúa alejándose del país.

Reporte de la Situación preliminar

Vivienda afectadas: 996

Viviendas destruidas: 2

Personas evacuadas: 4,990

Carreteras afectadas: 3

Comunidades incomunicadas: 19

Puentes afectados: 3

Albergues: 1

Personas albergadas: 26

Según el informe, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), debido a las fuertes lluvias unos (44) acueductos fueron afectados, de los cuales unos (42) están fuera de servicio total, y (2) parcialmente, afectando unos (675,275) usuarios.

Reporte por provincias

Santo Domingo

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que debido a las fuertes lluvias y al aumento del cauce de los ríos los Sistemas de producción de agua afectados son: Isa Mana Y Duey 1-. Afectando a una población total de (404,978) habitantes ubicados en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.

Debido a las fuertes lluvias un árbol colapso en el Kilómetro 20 Circunvalación Santo Domingo, el cual obstruía un carril de la vía. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial procedió a la

remoción de escombros, el transito fue habitado.

Por otro lado, la Defensa Civil informó que debido al desbordamiento del el Río La Cuaba, quedaron incomunicadas temporalmente las comunidades de: El Limón y La Cuaba. Todo retorno a la normalidad.

Distrito Nacional

Informa la Defensa Civil que debido a las fuertes lluvias un árbol colapso en el Ensanche Luperón, impidiendo la movilidad de las personas. Se procedió a la remoción de escombro y la movilidad fue habilitada.

San José de Ocoa

La COMIPOL señaló, que debido a las fuertes lluvias un árbol colapso en el Kilómetro 10 de la carretera Ocoa, sector Ranchito, el cual obstruía un carril de la vía. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial procedió a la remoción de escombros, el transito fue habitado.



Monseñor Nouel

La COMIPOL mencionó, que debido a las fuertes lluvias un árbol colapso en el Kilómetro 68 de la autopista Duarte, el cual obstruía un carril de la vía. La unidad del Programa de Protección y Asistencia Vial procedió a la remoción de escombros, el transito fue habitado.

Barahona

La Defensa Civil señaló, que debido a las fuertes lluvias colapso un árbol en el sector Palito Seco, resultando parcialmente afectada una vivienda. Además, debido a las fuertes lluvias y saturación de los suelos cayó un árbol en el Distrito Municipal de Villa Central, resultando parcialmente afectada una vivienda, de igual manera se informa del colapso de una pared de una vivienda en Barahona.

Medidas aplicadas

El Ministro Administrativo de la Presidencia, mantiene permanentemente comunicación con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia a fin de mantener informado al alto mando con relación al desarrollo de este evento, apoyando con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y de los Comedores Económicos.

El Ministerio de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de

Operaciones de Emergencias.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), procedió al envió de plataformas para transporte de equipos en las zonas afectadas, además de mantener contacto con los contratistas a fin de atender cualquier situación en el menor tiempo posible.

El MOPC, activó sus planes de contingencia y se mantiene en sesión permanente, mediante el monitoreo continuo de sus infraestructuras en las zonas bajo alerta.

El Ayuntamiento de Verón Punta Cana continúa realizando acciones preventivas de limpieza de imbornales y filtrantes en diferentes áreas del distrito municipal, mantiene la activación del centro de operaciones de emergencias distrital, el plan de contingencia para eventos hidrometeorológico, el CM- PMR y el comité de emergencia de la alcaldía, con el objetivo de garantizar la efectividad de la repuesta y de aquellas acciones de mitigación.