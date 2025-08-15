Coerción acusado de hurtar torre de Eted

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso medidas de coerción a un hombre imputado de destruir y sustraer piezas de una torre de transmisión eléctrica de alta tensión de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (Eted) , consistentes en una garantía económica de RD$50 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Según la acusación, Yuniol Rafael Polanco Mercado, habría cometido el hecho el 22 de junio, cuando los servicios de vigilancia de la compañía detectaron movimientos sospechosos en la torre número 89 de la línea 138Kv, tramo Puerto Plata I -Playa Dorada-Río San Juan, ubicada en la zona Muñoz de esa ciudad.

Un comunicado de prensa del Ministerio Público afirma que al llegar al lugar, personal de seguridad militar constató la presencia de una retroexcavadora y otros equipos que ampliaban el camino.

El texto dice que los vigilantes observaron que la torre había sido derribada y que sus piezas y componentes, incluidos angulares, tornillos y elementos estructurales habían sido sustraídos.

Es la primera vez que la empresa reporta una situación de tal magnitud ni hay casos públicos de otras.