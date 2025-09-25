Colapsa puente sobre río Ozama en Monte Plata y deja comunidades incomunicadas

La mañana de este jueves colapsó el puente sobre el río Ozama, que conecta al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en Monte Plata, justo cuando un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo.

El colapso ha dejado incomunicadas a varias comunidades de la zona, generando preocupación entre los residentes que dependen de este paso para movilizarse hacia distintos puntos de la provincia.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del vehículo, mientras las autoridades se encuentran en el lugar coordinando labores para desviar el tránsito y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

No se ha ofrecido un informe oficial sobre las causas que provocaron el desplome de la estructura.

