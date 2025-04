Colapso en el Jet Set: Rubby Pérez fue hallado con vida porque comenzó a cantar

El merenguero Rubby Pérez fue encontrado con vida entre los escombros de la discoteca Jet Set, donde se encontraba amenizando una fiesta cuando colapsó el techo en la madrugada de este martes.

Según informó una de sus hijas, el artista comenzó a cantar para que los miembros de los organismos de socorro presentes en la escena de la tragedia lo escucharan y acudieran en su auxilio.

«Lo encontraron, él se puso a cantar para que lo escucharan. Él siempre me ha dicho: «Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga foto», comunicó Zulinka Pérez.

Asimismo, Zulinka comunicó que “La Voz Más Alta del Merengue”, como también es conocido Pérez, aún permanece en el Jet Set, a la espera de ser trasladado a un centro de salud.

«Él está dentro, está canalizado, y esperemos en el Señor que él salga bien y se recupere rápido. Está herido, pero está con vida», pronunció la joven.