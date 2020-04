Colegio de Notarios solicita asistencia oficial para miembros por COVID-19

El Colegio Dominicano de Notarios solicitó este martes al presidente Danilo Medina acudir con urgencia en auxilio de sus miembros, que en su mayoría son personas de la tercera edad y que, con la parálisis obligatoria que sufre el país por la crisis sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), han quedado desamparados al no contar con un salario fijo.

El presidente del gremio profesional, doctor Pedro Rodríguez Montero, dijo que el jefe del Estado debe incluir a los notarios en el paquete de ayuda gubernamental, debido a que están siendo afectados severamente por la actual coyuntura y se sitúan dentro del grupo de vulnerabilidad de la enfermedad.

En una carta pública al mandatario, expresa que cada mes esa entidad eroga más de un millón 600 mil pesos para ayuda médica a notarios en edad avanzada, pero que no puede ir en su auxilio en vista de que se nutre del recibo de RD$100.00, contemplado en la Ley 140-15 sobre el Notariado, que en este momento ese ingreso es inexistente.

El presidente del Colegio de Notarios solicitó al gobierno que le extienda la mano solidaria para aliviar la carga de subsistencia de sus miembros, y recordó que esos profesionales independientes son los que día a día mueven la Nación y garantizan la seguridad jurídica de la patria aún estado de emergencia.

La carta íntegra es la siguiente:

“El mundo ha experimentado cambios trascendentales a consecuencia de la pandemia generalizada COVID-¬‐19, la cual República Dominicana en la actualidad es objeto de sus estragos, de manera lamentable vemos como cada día aumenta el número de contagios y de muertes en toda la geografía nacional”.

“El gobierno dominicano, a causa de dicha pandemia se ha visto precisado a suspender todas las actividades comerciales no esenciales para la subsistencia de la vida humana y los notarios no escapan a esta realidad. Hemos visto con buenos ojos y de manera muy atinada que vaya en ayuda de los más desposeídos y vulnerables a fin de alivianar su carga de subsistencia, también vemos como muy positivo el paquete económico que llevado alivio a las empresas y al comercio local, pero dichas medidas no abarcan a los profesionales independientes que mueven la nación y garantiza la seguridad jurídica de la patria aún en el estado de emergencia”.

“Son los notarios los que cada día velan por el patrimonio del Estado y de los particulares y hoy están siendo afectados severamente por la parálisis obligatoria que sufre nuestro país”.

“Como bien usted sabe, los notarios no cuentan con un salario fijo, y el colegio se nutre de RD$100.00, contemplado en la Ley 140-¬15 sobre el Notariado, pero en este momento ese ingreso es inexistente para ir en ayuda de los miembros que necesiten la ayuda solidaria del colegio el cual mensualmente eroga más de RD$1,600,000.00 para ayudar de manera permanente a estos profesionales que en su mayoría son personas de la tercera edad y aún no han recibido el auxilio en este mes y muy probable que el mes de abril corran la misma suelte con la extensión del periodo de cuarentena”.

“Es por ello, señor presidente, que los notarios por intermedio nuestro en calidad de presidente del Colegio Dominicano de Notarios solicitamos ser incluidos en el paquete de ayuda gubernamental con el fin de extender la mano solidaria del gobierno a los notarios del país, los cuales ya hemos soportado 15 días sin generar ingresos y ahora con la emisión del nuevo decreto 142-¬‐20, nos coloca en un estado extremo de vulnerabilidad”.

“Solicitamos esta ayuda con el fin de cubrir nuestros compromisos mensuales por los próximos 3 meses y una partida adicional para ir en auxilio de otros notarios que se encuentran en situación muy precaria debido a la suspensión de su oficio”.

“El notariado nacional espera contar con su ayuda señor presidente”.