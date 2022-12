Cólera ¿qué sabemos sobre esta peligrosa enfermedad?

En nuestro país contamos con casos de cólera importado, ya que los pacientes han sido residentes haitianos en Puerto Príncipe un periodo mayor de 17 días

El cólera, también conocida como “enfermedad azul” o “enfermedad negra”, debido al rápido deterioro que ocasiona a los infectados antes de morir, es uno de los eventos transmisibles de mayor relevancia para la salud pública a nivel mundial; de ahí que los protocolos de vigilancia en salud pública tienen carácter obligatorio e inmediato.

Su importancia radica no solo en el hecho de que pueda llegar a ocasionar mortalidad en alrededor del 50% de las personas infectadas en cuestión de horas, sino que su alta transmisibilidad puede convertir un caso índice en una epidemia, incluso antes de que los miembros del equipo de salud hayan advertido su presencia.

A lo largo de la historia de la humanidad, el cólera ha afectado prácticamente a todas las civilizaciones, imperios y naciones, generando una gran cantidad de enfermos y millones de muertos en todo el mundo. Aún hoy día y a pesar del avance de la ciencia, no ha sido posible su erradicación ni su eliminación, y solo se mantiene bajo control por algunos periodos de tiempo. Por esto, cada vez que surge un brote, se corre el riesgo de que evolucione a epidemia dado su potencial de difusión por agua y alimentos contaminados, favorecidos por las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, la pobreza y la precariedad de los servicios públicos en algunas regiones.

De ahí, se puede convertir rápidamente en pandemia, coadyuvado por las posibilidades de movilidad de viajeros y alimentos de un continente a otro como efecto de la globalización.

En la actualidad en nuestro país contamos con casos de cólera importado, ya que los pacientes han sido residentes haitianos que han permanecido en Puerto Príncipe un periodo mayor de 17 días, los cuales se encuentran ingresados.

La clave para controlar el cólera y reducir el número de contagiados consiste en adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento y la higiene, la movilización social, captación de casos tempranos y el tratamiento oportuno.

Preguntas frecuentes

1- ¿Qué debo saber?

Es una patología que se transmite fecal -oral, al consumir alimentos mal cocinados, agua no potable (contaminada), con un periodo de incubación de aproximadamente entre 12 horas y 5 días. No todos los pacientes presentan síntomas, pero sí todos pueden trasmitir la enfermedad. Su sintomatología principal es la diarrea, que lleva de las manos la deshidratación, la clave de tratamiento en la hidratación, antibioterapia y la no automedicación.

2- ¿Qué hacer en caso de sentir síntomas?

Acudir al centro médico más cercano y no automedicarte.

3- ¿Qué me recomienda hacer para prevenir la trasmisión de la enfermedad?

Consumir alimentos bien cocidos y bebidas preparadas con agua potable.

Proteger el agua de posibles medios de infección y en todos los casos hervir el agua antes de su consumo.

Lavarse las manos frecuentemente antes de consumir alimentos, y después de ir al baño.

baño.

baño. Acudir al centro de salud más cercano, en caso de presentar diarrea aguda.

Estar atentos a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública.

Glosario médico

Cólera: Enfermedad trasmitida de manera fecal-oral.

Periodo de incubación: Tiempo transcurrido desde que se adquiere la enfermedad y presentar síntomas.

Prevención: Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo.

