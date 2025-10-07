En el corazón del sector Gualey, uno de los barrios más emblemáticos del Gran Santo Domingo, la crisis eléctrica se ha convertido en un enemigo silencioso que amenaza la supervivencia de los pequeños negocios.

Nicolás Mateo, comerciante con más de cuatro décadas al frente de un colmado, relata a través de las cámaras de Hoy en tu Barrio cómo los apagones constantes están afectando su día a día y el de muchos vecinos.

“Los apagones nos están tumbando el negocio”, afirma Mateo con preocupación. La falta de energía eléctrica provoca que productos perecederos como jugos y embutidos se dañen rápidamente, generando pérdidas económicas significativas

“Si la gente ve los productos calientes, no los compra, y los embutidos se dañan y hay que botarlos”, explica.

Los comerciantes denuncian que, a pesar de los apagones, las tarifas eléctricas continúan elevándose, sumando una carga económica adicional. Además, la inseguridad se agrava en la oscuridad, aumentando el temor entre los residentes y dueños de negocios.

Organizaciones comunitarias y líderes del sector han solicitado al gobierno una intervención urgente para estabilizar el suministro eléctrico y proteger a los pequeños comerciantes, que representan un pilar fundamental en la economía local.

Colmaderos en Gualey revelan su enemigo silencioso

Mientras tanto, Nicolás Mateo y muchos otros luchan por mantener sus negocios a flote en medio de la incertidumbre y las pérdidas constantes.

Apagones una enfermedad que no es «endémica» de Gualey

Esta problemática no es exclusiva de Gualey. En los últimos meses, sectores del Gran Santo Domingo han sufrido cortes eléctricos que en ocasiones superan las seis horas diarias, afectando la operatividad de colmados, supermercados y otros pequeños comercios.

Según reportes comunitarios, más de 30 barrios vulnerables enfrentan esta situación, lo que ha generado malestar y protestas en la población.

Desde Santo Domingo hasta Santiago, pasando por sectores como Gualey, Los Mina, Villa Mella y San Cristóbal, los cortes eléctricos se producen con frecuencia y sin previo aviso. Residentes denuncian que los apagones duran horas, afectando el descanso, el estudio, el trabajo remoto y, sobre todo, la economía de los hogares.

Además del impacto económico, los apagones han generado un aumento en la inseguridad. La oscuridad en las calles facilita robos y asaltos, mientras que en los hogares se multiplican los daños a electrodomésticos por los cambios bruscos de voltaje.

Aunque las autoridades han atribuido los cortes a mantenimientos programados y sobrecarga en el sistema, los ciudadanos exigen soluciones urgentes. Organizaciones comunitarias han comenzado a movilizarse, reclamando estabilidad en el servicio eléctrico y tarifas justas.

Prometen mejorar servicio en el 2026

Ante la creciente preocupación por los apagones que afectan a múltiples zonas de República Dominicana, el presidente Luis Abinader y el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Celso Marranzini, han ofrecido explicaciones y promesas de solución.

Durante una rueda de prensa en agosto, Abinader identificó tres factores principales detrás de la crisis eléctrica:

Retraso en la entrada de nuevos megavatios: Se esperaba la incorporación de 600 megas al sistema eléctrico, pero su entrada ha sido más lenta de lo previsto.

Alta demanda energética: El país ha experimentado un aumento inusitado en el consumo de energía, alcanzando los 4,000 megavatios, comparado con los 2,730 registrados en 2020.

Luis Abinader, presidente de la República, José de León

Impacto del sargazo en las plantas: La acumulación de sargazo ha afectado la operación de generadoras clave como Punta Catalina, sacando hasta 50 megas del sistema.

Abinader aseguró que el gobierno está “haciendo todo lo posible” para mitigar los apagones y que los nuevos megavatios comenzarán a integrarse paulatinamente desde septiembre. “Sabemos lo odioso que son estos apagones y entendemos la molestia de la gente”, expresó el mandatario.

Por su parte, Marranzini explicó que la planta Punta Catalina ha enfrentado dificultades por la obstrucción de sargazo en el sistema de enfriamiento, lo que obligó a sacar temporalmente una unidad de operación. Afirmó que se están implementando soluciones a largo plazo para evitar que este fenómeno natural siga afectando la generación eléctrica.

Además, Marranzini prometió que para finales de este año el problema de los apagones estará completamente subsanado, lo que ha generado expectativas entre la población y los sectores productivos.