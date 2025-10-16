Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 19 provincias en alerta, 16 de verde y 3 de amarilla, por condiciones del tiempo que continuarán siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones y un aumento significativo de los aguaceros en dichas regiones.

Las provincias en alerta son:

Alerta verde Alerta amarilla Sánchez Ramírez

Valverde

Santiago Rodríguez

Monte Cristi

Dajabón

San Juan

Puerto Plata

San José de Ocoa

Santiago

Duarte

Seibo

Espaillat

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

La Altagracia

Hato Mayor La Vega

Monseñor Nouel

Samaná

En horas de la tarde, se pronostica un aumento significativo de los aguaceros, que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento intermitentes.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) recomendó seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y de abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto

volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones.

repentinas