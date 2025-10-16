Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros

  • Hoy
Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 19 provincias en alerta, 16 de verde y 3 de amarilla, por condiciones del tiempo que continuarán siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones y un aumento significativo de los aguaceros en dichas regiones.

Las provincias en alerta son:

Alerta verdeAlerta amarilla
Sánchez Ramírez
Valverde
Santiago Rodríguez
Monte Cristi
Dajabón
San Juan
Puerto Plata
San José de Ocoa
Santiago
Duarte
Seibo
Espaillat
Hermanas Mirabal
María Trinidad Sánchez
La Altagracia
Hato Mayor		La Vega
Monseñor Nouel
Samaná

En horas de la tarde, se pronostica un aumento significativo de los aguaceros, que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento intermitentes.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) recomendó seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y de abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto
volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones.
repentinas

