Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 19 provincias en alerta, 16 de verde y 3 de amarilla, por condiciones del tiempo que continuarán siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones y un aumento significativo de los aguaceros en dichas regiones.
Puede leer: Oncológico del Cibao: por qué el conflicto sigue y qué denuncias salieron a la luz
Las provincias en alerta son:
|Alerta verde
|Alerta amarilla
|Sánchez Ramírez
Valverde
Santiago Rodríguez
Monte Cristi
Dajabón
San Juan
Puerto Plata
San José de Ocoa
Santiago
Duarte
Seibo
Espaillat
Hermanas Mirabal
María Trinidad Sánchez
La Altagracia
Hato Mayor
|La Vega
Monseñor Nouel
Samaná
En horas de la tarde, se pronostica un aumento significativo de los aguaceros, que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento intermitentes.
El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) recomendó seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y de abstenerse a cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto
volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones.
repentinas