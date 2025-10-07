Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico

  • Hoy
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a tres provincias debido a una posible vaguada que provocará aguaceros locales, debido a varios parches nubosos desprendidos de una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico.

Según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), las tres provincias en alerta verde: Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Puede leer: Este martes se formó la Tormenta Tropical Jerry

Además la entidad meteorológica alertó de la posibilidad de aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas en El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, El gran Santo
Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez,
Dajabón, Elías Piña, Valverde y otras localidades cercanas.

Condiciones Marítimas

El COE instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a mar de fondo, posible rompientes y corrientes de resaca.

En la Costa Atlántica a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
7 octubre, 2025
Meteorología prevé lluvias en regiones
Meteorología prevé lluvias en regiones
7 octubre, 2025
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
6 octubre, 2025
Vaguada provocará lluvias moderadas
Vaguada provocará lluvias moderadas
4 octubre, 2025
Una vaguada provocará lluvias en 8 provincias
Una vaguada provocará lluvias en 8 provincias
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Recuperar el Ingenio Porvenir

Recuperar el Ingenio Porvenir

Para una convivencia global

Para una convivencia global

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

Luz, cámara… Fashion Week

Luz, cámara… Fashion Week

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo