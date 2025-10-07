Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a tres provincias debido a una posible vaguada que provocará aguaceros locales, debido a varios parches nubosos desprendidos de una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico.

Según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), las tres provincias en alerta verde: Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Además la entidad meteorológica alertó de la posibilidad de aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas en El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, El gran Santo

Domingo, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez,

Dajabón, Elías Piña, Valverde y otras localidades cercanas.

Condiciones Marítimas

El COE instruye a los organismos de protección civil en la costa atlántica, tomar las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a mar de fondo, posible rompientes y corrientes de resaca.

En la Costa Atlántica a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.