Colombia: un exfuncionario dio orden de matar Moise

Se trata del exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio

La Policía de Colombia aseguró ayer, viernes, que los acusados y detenidos por el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise recibieron las órdenes de asesinar al mandatario tras una reunión tres días antes del crimen con el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.



“Varios días antes, al parecer tres, Joseph Felix Badio, que fue exfuncionario del Ministerio de Justicia que laboró en la comisión de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a (Duberney) Capador y a (Germán) Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití”, aseguró hoy en una declaración pública el director de la Policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas.



Moise fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia en Puerto Príncipe en un ataque armado donde también resultó herida su mujer, Martine, y hasta el momento 23 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 exmilitares colombianos y cinco ciudadanos haitiano-estadounidenses, y se han aplicado medidas cautelares contra 24 agentes y responsables de las unidades de seguridad presidencial.

La Policía colombiana reiteró que las investigaciones indican que el sargento retirado del Ejército colombiano Capador, muerto en Puerto Príncipe, participó en reuniones entre “personas que trabajaban para la empresa CTU Security Services” y el que está considerado cabeza de la trama por las autoridades haitianas, Emmanuel Sanon, un médico residente en EE.UU.



El capitán retirado del Ejército colombiano Germán Rivera fue informado “de esta reunión para la contratación inicialmente de unos servicios de seguridad”, apuntó Vargas, y tras ellas, se compraron los billetes de avión a través de la empresa Worldwide Capital, del ecuatoriano Walter Veintemilla, para que ingresaran a Haití.

Dice no le afecta lo vinculen a muerte Moise

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, afirmó ayer, viernes, que no le afecta que los medios le hayan relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moise, aunque criticó que la prensa vierta este tipo de informaciones.

“Minimizamos las revelaciones de Noticieros Caracol. Creemos que no puede seguir así, un medio no puede levantarse en un buen día y querer enredar las cosas. Pero no me afecta. No lo esperaba.

Debe concluir la investigación. Tenemos que encontrar a los criminales”, dijo Joseph en una declaración ante la prensa.

En el mismo acto, el director de la Policía, Léon Charles, volvió a negar cualquier implicación del primer ministro en la trama, repitiendo el desmentido que hizo en la víspera.

Joseph dijo que hay muchos intentos de causar “distracciones» para confundir a la opinión pública y tratar de que no se obtengan buenos resultados en la investigación. “Es una prueba de que estamos en un buen camino”, manifestó Joseph.