Colombia vuelve a rechazar lazos diplomáticos con Maduro

Colombia insistía ayer en rechazar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro a pesar de que requiere la extradición de una exsenadora prófuga que fue recientemente detenida en Venezuela. La situación ha generado un cruce de declaraciones durante la semana debido a que Iván Duque rechaza a Maduro y apoya al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente legítimo de Venezuela.

Maduro ha ironizado con la situación y ha insistido en que buscar la ayuda de Guaidó es una “insensatez” puesto que éste no tiene influencia sobre ninguna fuerza de seguridad ni es reconocido por otros poderes públicos en Venezuela. Por ello, el miércoles pidió a Duque que ponga “los pies en la tierra” y se mostró dispuesto a entablar comunicación para reestablecer lazos diplomáticos.

El mandatario colombiano rechazó el jueves la propuesta y dijo que no existen condiciones para recuperar la diplomacia entre ambas naciones. “Hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares… Sencilla y llanamente por la constante violencia que hay por parte de la dictadura”, señalo durante un acto público al sur del país. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se rompieron en febrero de 2019, cuando Colombia accedió a recibir ayuda humanitaria internacional para Venezuela en la frontera común. Sin embargo, Maduro rechazó estas acciones y no permitió que la ayuda pasara a su territorio.