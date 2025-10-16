El Día Mundial de la Columna Vertebral convoca a expertos gobiernos y comunidades para promover hábitos saludables y reducir la discapacidad espinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Columna Vertebral, que se celebra cada 16 de octubre, busca revertir esta realidad a través de una iniciativa global que reúne a profesionales de la salud, gobiernos, escuelas, comunidades y empresas.

Así lo dio a conocer el portal web Infobae.

Este año, la fecha cobra especial relevancia por la difusión de nuevos datos que dimensionan la magnitud del problema y por el énfasis en estrategias concretas para prevenir y manejar los trastornos espinales de forma temprana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 80% de la población experimenta dolor de espalda o cuello a lo largo de su vida, y la mitad de las personas activas sufre este tipo de molestias al menos una vez por año.

El doctor Julio Ravelo Astacio dio a conocer que el papel de la columna vertebral es idéntico al que desempeñan las utilizadas en la construcción. Ella proporciona soporte estructural al tronco; rodea y protege la médula espinal, raíces nerviosas y órganos internos.

Al mismo tiempo aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y costillas.

Proporciona flexibilidad, movimiento y forma a nuestro cuerpo.

Esta maravillosa parte de nuestro organismo está compuesto de los siguientes 33 huesos: 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas. Nuestra columna está diseñada para proteger la médula espinal, que viene a ser un conjunto de nervios que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, lo que permite controlar sus movimientos.

Hasta el 80 por ciento de la población mundial padece dolor de espalda o cuello en algún momento lo que evidencia un problema sanitario global



Sin la médula espinal no se podría mover ninguna parte del cuerpo y ni funcionar los órganos, no sería posible sentarse y mucho menos ponerse de pie.

Dada sus características en algunos lugares la asocian con: la valentía, símbolo de fortaleza, carácter, de no dejarse usar ni dar por sentado, y de firme compromiso: defender sus propias decisiones y sentimientos.

Nunca olvidemos que las lesiones de la columna vertebral pueden afectar la salud mental, produciendo sentimientos de tristeza, ansiedad, depresión y también estrés postraumático. Además del dolor físico y la discapacidad funcional, estos factores pueden tener un impacto considerable en la salud mental de las personas.

Entre las diferentes causas emocionales del dolor lumbar, estrés y ansiedad son los más determinantes, pero también el miedo, ira, tristeza, falta de apoyos, frustración, sensación de impotencia, preocupaciones excesivas, pueden estar presentes detrás de una afección lumbar.

Cómo cuidar tu espalda y evitar dolores con simples hábitos diarios:

Use colchón de firmeza media.

Evitar levantar objetos pesados.

Nadar.

Postura ergonómica: apoyar su espalda en el respaldo del asiento, posición recta mientras esté de pie.

Ejercicios para fortalecer abdomen y espalda.

Evite usar tacones altos.

Consulte médicos especialistas en el área.

Fisioterapia.

Es indispensable el apoyo psicoterapéutico.

¡Cuide su espalda! Recuerde, su soporte es la columna vertebral.

Mantener una postura adecuada realizar ejercicio y cuidar el peso corporal son acciones clave para preservar la salud de la columna vertebral – (Imagen Ilustrativa Infobae)



Lee más: La columna vertebral

