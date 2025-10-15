También visitó las instalaciones de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército, donde se encuentran en proceso de formación 583 nuevos soldados.

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido por las instalaciones de la Segunda, Sexta y Séptima brigadas de infantería, con asiento en las provincias de Santiago, San Pedro de Macorís y Duarte, respectivamente.

El trayecto que inició en la Fortaleza Duarte, sede de la 7ma. Brigada de Infantería, también incluyó las unidades destacadas en las provincias Hermanas Mirabal donde visitó las instalaciones de la C Compañía, Segundo Batallón, 7ma. Brigada de Infantería, en la Fortaleza Juana Núñez, así como el asiento de esta última unidad en la provincia Espaillat, donde supervisó algunas áreas del 2do. Batallón de Infantería, en la Fortaleza 2 de Mayo, sometidas a proceso de remodelación.

Posteriormente visitó la Fortaleza General de División Fernando Valerio, asiento de la Segunda Brigada de Infantería, donde coincidió con el Vicealmirante Luís Rafael Lee Ballester, ARD, para la revisión de los protocolos utilizados en los operativos que realiza la institución en la zona, en apoyo de la Dirección General de Migración.

Luego se dirigió al Destacamento de San José de las Matas, General Bartolomé Mejía, para concluir en el Destacamento de El Rubio, donde impartió instrucciones para el fortalecimiento de los operativos de interdicción migratoria en esa demarcación.

El recorrido también incluyó una visita a la Fortaleza General Pedro

Santana, asiento de la 6ta. Brigada de Infantería y a la 2da. Compañía en La Romana, desde donde se dirigió al Puesto de La Tranquera, en el Distrito Municipal de Nisibón, provincia La Altagracia, actualmente en proceso de remodelación.

Finalmente, visitó las instalaciones de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército, donde actualmente se encuentran en proceso de formación 583 nuevos soldados, que próximamente serán incorporados a diferentes unidades de la institución, así como a la Escuela de Graduados de Estudios Militares, ambas con asiento en San Isidro, Santo Domingo Este.

Al arengar a las tropas en cada una de las unidades visitadas, el Comandante del Ejército exhortó a oficiales y soldados a llevar con orgullo y dignidad el uniforme, manteniéndose siempre alejados de la comisión de actos que pudieran reñir con la moral y las buenas costumbres.