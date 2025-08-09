Comando Sur EE.UU. ratifica interés colaborar seguridad



El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, visitó el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Informática, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa y ratificó el deseo de su país de colaborar para el fortalecimiento de la seguridad regional.

En un recorrido por las instalaciones del organismo, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y oficiales del Comando y de Defensa del país, el almirante de cuatro estrellas y aviador naval de la Armada estadounidense. observó en el C5i, el monitoreo de la frontera con Haití, así como la coordinación, intercambio de inteligencia y las operaciones de seguridad.

La embajada de los Estados Unidos en el país indicó, por medio de su cuenta X (@EmbajadaUSAenRD), que la reunión del Comando Sur con los principales líderes de defensa en República Dominicana, estuvo destinada a dialogar sobre la seguridad y fortalecer la asociación en defensa entre Estados Unidos y República Dominicana.

El Centro de Comando está acreditado para impartir capacitaciones en ciberseguridad y ciberdefensa a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Condecoración

Holsey fue condecorado con la Orden del Mérito Naval de República Dominicana, distinción que entregó el teniente general Fernández Onofre.

El militar estadounidense recibió la distinción en nombre de Southcom, por sus contribuciones a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

Holsey es un profesional de la ciencia de la computación y excomisionado del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval (Nrotc), en Morehouse College.