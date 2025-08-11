Combustibles en RD: ¿por qué no bajan si el petróleo lo hace? Ministro responde

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que los precios de los combustibles en la República Dominicana no están directamente vinculados al valor del crudo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes internacionales. Según el funcionario, aunque el WTI influye en el mercado global, los precios locales responden a una estructura distinta y regulada.

Durante una entrevista en el programa Uno+Uno, transmitido por Teleantillas, canal 2, y conducido por los periodistas Adalberto Grullón y Millizen Uribe, Bisonó detalló que cada tipo de combustible tiene su propio precio y que el Estado aplica un esquema de subsidios para evitar aumentos bruscos que afecten a los consumidores.

“Los precios del combustible no van a la par con el WTI, ya que cada uno tiene un precio distinto. Esto se regula mediante una reunión que se realiza todos los viernes, donde se define el subsidio que se aplicará”, explicó el ministro.

¿Cómo se determina el precio?

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes realiza cada viernes una evaluación técnica en la que se analiza el comportamiento del mercado internacional, los costos de importación, la tasa de cambio y otros factores. A partir de ese análisis, se decide si se mantendrán, aumentarán o reducirán los precios de los combustibles.

Bisonó destacó que el gobierno ha asumido subsidios significativos para evitar que las alzas internacionales se reflejen directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

El funcionario reiteró que el subsidio aplicado por el Estado es “bien definido” y busca proteger a los sectores más vulnerables, especialmente en momentos de volatilidad internacional.

“La política de subsidios ha sido clave para mantener la estabilidad de precios en el país, a pesar de los aumentos que se han registrado en el mercado global”, afirmó.

Aseguró que el gobierno continuará monitoreando de cerca los precios internacionales y aplicando medidas que garanticen estabilidad y previsibilidad para los consumidores dominicanos.