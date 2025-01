Comerciante de Cotuí dice que no proceden protestas contra minera mientras se negocie

Dice diálogo debe continuar

COTUI.- Un comerciante de este municipio se manifestó contrario a que mientras se esté dentro de un proceso negociador entre la compañía Minera Barrick Gold, la Iglesia Católica, los campesinos de la zona y el Gobierno, las protestas deben de ser descontinuadas.

Héctor Rafael Soto al conversar con este medio se manifestó contrario en torno al desarrollo de las protestas que en la citada zona se han estado escenificando, en donde los campesinos exigen un precio más elevado de sus diferentes parcelas, en las comunidades de El Rayo, Los Naranjos, Los Higos, La Tres Boca, Arroyo Vuelta, Zambrana y La Lajas.

Expresa Soto, que tanto él como muchos en esta ciudad están de acuerdo con los reasentamientos, pero a la vez manifestó que estos deben de hacerse de manera responsable, por lo que expresó su complacencia con las autoridades del Ministerio de Energía y Mina de propiciar un espacio de dialogo para ya y a través del mismo llegar a un acuerdo en donde todas las partes pudieran salir beneficiadas.

“Si hay un diálogo no se puede llamar a protesta, se está dialogando, y hasta tanto no haya un punto en donde todos se hayan puesto de acuerdo o no, las protestas no proceden, por lo que propongo que se continúe dialogando y se llegue a un entendimiento entre todas las partes”, dijo Héctor Rafael Soto.

Dialogo en La Vega

A instancia del Ministerio de Energía y Minas que preside Joel Santos, el pasado 9 de enero se convocó al reinicio un proceso de dialogo, pero esta vez con la participación de otros actores que pudieran arrojar solución al tema de los reasentamientos.

Dicho dialogo se ha estado desarrollando en el Arzobispado de La Vega y en donde intervienen la misma iglesia católica a través del obispo Carlos Tomás Morel Diplán, Joel Santos Ministro de Energía y Minas, el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, Martin Guzmán Coordinador en representación de los campesinos de la zona y el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, este último funge como vocero de las conversaciones.

El objetivo del diálogo es la búsqueda de una salida al conflicto, el cual tiene como epicentro para que se cumpla, según dijo Martin Guzmán, con los estándares ambientales y sociales establecidos por el Banco Mundial, esto, de acuerdo a sus declaraciones para que el pago se ajuste a lo que establece dicho organismo internacional.