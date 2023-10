Por: Goidy Reyes

Un comerciante se encadenó la mañana de este martes frente a la gobernación provincial de Dajabón, para exigir la devolución de una mercancía que le fue incautada por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Miguel Pérez Fortuna expresó que solo quieren entregarle el vehículo donde cargaba los productos, acción que se niega aceptar, debido a que necesita sus artículos para seguir trabajando y no irse a sentarse para su casa.

«Cesfront en vez de ponerme una custodia, lo que me hizo fue que me secuestró la mercancía. Me secuestró la mercancía los de inteligencia, el C2”, manifestó Pérez, y agregó que el hecho ocurrió en la zona de Restauración, Hipólito Billini y Capotillo.

Ante el cierre de frontera y la actividad comercial en el mercado fronterizo de Dajabón, el encadenado ha tenido que hacer una ruta para suplir a dueños de colmados de las localidades de Restauración, Hipólito Billini, Capotillo y otras zonas aledañas para evitar pedidas económicas.

Miguel Pérez añadió que la mercancía que le incautaron sobrepasa los 200 mil pesos, por lo que espera la devolución para continuar con su comercio.

Seguir leyendo:

Cesfront entrega mercancías a CECCOM que serían introducidas al país de manera irregular

¿Qué pretende hacer RD con el diálogo, si Haití no quiere detener construcción del canal?

Ministro dice que haitianos presionan