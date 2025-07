El comercio organizado del país, aglutinado en la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC), emitió un llamado de alerta a los congresistas, senadores y diputados, ante las recientes aprobaciones en el Senado de la República Dominicana del Código Laboral y, en la Cámara de Diputados, de la modificación del Proyecto de Residuos Sólidos, los cuales ahora se encaminan a su discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

Ambos proyectos, según advierte la FDC, atentan contra la estabilidad del sector comercio organizado del país, al no haber sido tomadas en cuenta las propuestas presentadas por la Federación ante ambas cámaras. “Siendo el comercio el sector mayor empleador del país, nos resulta increíble que nos escuchen y luego nuestras sugerencias no sean consideradas”, manifestó la entidad.

Con respecto al Código Laboral, la FDC recordó que lleva 23 años solicitando la aplicación del Seguro de Desempleo, aprobado en la Ley 87-01 de Seguridad Social, cuya entrada en vigencia ha sido bloqueada por los dirigentes sindicales. Explicaron que, debido a que las decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Social deben tomarse por unanimidad, esta situación ha perjudicado directamente al comercio, el mayor empleador del país.

La propuesta de la Federación establece que los derechos adquiridos por los empleados no se pierdan, sino que, en un período de tres años, se les entregue anualmente el 33% de los valores acumulados, y que, a partir de la entrada en vigencia del Seguro de Desempleo, quede eliminada la cesantía laboral. “Los dirigentes sindicales amenazan con una huelga general si se elimina la cesantía, y nosotros nos preguntamos, ¿a quién van a convocar si nosotros, los mayores empleadores, no tenemos ningún sindicato de empleados?, ¿a quién representan ellos?”, cuestiona la FDC.

Asimismo, enfatizaron que el comercio sí tiene la fortaleza de realizar un llamado a paro nacional. “Esperamos no tener que llegar al inicio de paros escalonados en el país, para que los legisladores entiendan que se tiene que legislar para incentivar la creación de empleos de calidad, y la cesantía es el principal obstáculo para la creación de nuevos empleos”, sostienen. Agregan además que el costo laboral del país es el más elevado de la región, con un 60.4%.

En cuanto a la aprobación en la Cámara de Diputados de la modificación del Proyecto de Residuos Sólidos, la FDC denunció que también representa una carga insostenible para las MIPYMES del país, con incrementos que oscilan entre un 300% y un 600%. Por ejemplo:

Ingresos entre 50 y 100 millones: de RD$90,000 a RD$260,000

De 20 a 50 millones: de RD$30,000 a RD$155,000

De 8 a 20 millones: de RD$5,000 a RD$20,000

De 1 a 8 millones: de RD$1,500 a RD$6,000

Hasta un millón: de RD$500 a RD$3,000

Para la Federación, esto constituye un atentado a la estabilidad de los micro, pequeños y medianos comercios del país.

Finalmente, la FDC advirtió sobre la creciente competencia desleal de comercios chinos en todo el país, señalando que estas tiendas, muchas de ellas de hasta 5,000 metros cuadrados en pueblos del interior, operan sin emitir facturas con comprobantes fiscales, no reciben tarjetas de crédito, emplean extranjeros, no pagan seguridad social ni están registradas en el Ministerio de Trabajo. Ante esta situación, emplazaron a las autoridades nacionales a fiscalizar estos negocios, advirtiendo que, de no hacerlo, iniciarán paros escalonados en todo el país. “Porque para que nos cierre la competencia desleal, mejor cerramos nosotros”, concluyó la Federación.

También puede leer: DGM niega haya notificado a quienes alquilan viviendas a haitianos ilegales en Dajabón; Riverón pide más medidas

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd