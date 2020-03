Comerciantes quieren Gobierno compense pérdida

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), José Octavio Reynoso, solicitó ayer al Gobierno eliminar el pago del impuesto del anticipo y del 0.15% de la transferencia bancaria, hasta que el sector comercio supere la crisis que trae consigo las medidas para contrarrestar el coronavirus.

Dijo que si bien es cierto que es importante la iniciativa gubernamental para asegurar la salud del pueblo y que el comercio la ha acogido, entiende que el Gobierno debe compensar las pérdidas por el cierre de los establecimientos y la carga económica por el pago de la empleomanía.

“Creemos que el pago de los impuestos debería eliminarse durante lo que resta del año, como ocurre con el sector agropecuario con un fenómeno natural que les afecta”, afirmó.

Sostuvo que el sector comerciante tiene un impacto económico negativo, por lo que pidió a las autoridades ir en su auxilio.

Reynoso entiende que en esta circunstancia el Itbis debería ser pagado por lo percibido y no por la facturado, ya que, a su juicio, esa carga impositiva resulta perjudicial para los comerciantes en una temporada donde no reciben ningún tipo de ingresos por ventas.

Manifestó que la medida de que los empleados vayan a sus casas con cierta cantidad de dinero constituye un duro golpe para las pequeñas empresas, por lo que, a su manera de ver, el Estado tiene que tratar de sacrificarse para que el sector que representa no tenga tantas pérdidas.

Dijo que el costo financiero, más el pago de la empleomanía pudiera generar una serie de despidos por la crisis económica, como consecuencia del cierre de los establecimientos.

Recordó que en el Centro Histórico hay 305 empresas, con cientos de empleados, pero que después de las medidas solo están abiertos los dispuestos por la medida.