Comercio de Dajabón: ¿A cuánto ascendieron las exportaciones e importaciones en el paso fronterizo?

  • Hoy
Comercio de Dajabón: ¿A cuánto ascendieron las exportaciones e importaciones en el paso fronterizo?

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó la importancia y el crecimiento comercial de Dajabón, así como el fortalecimiento de los controles aduaneros en ese importante paso fronterizo, para la seguridad y la producción nacional.

El funcionario reveló que solo por el paso fronterizo de Dajabón, en el periodo enero-septiembre de 2025 se han exportado más de US$293.61 millones, representando un crecimiento de 22.12 % en comparación al mismo periodo del año anterior.

Esas exportaciones están compuestas en un 37.0 % por tejidos de algodón, un 24.36 % por camisetas de algodón y un 13.53 % por cemento.

Mientras que las importaciones realizadas por Dajabón en lo que va de año han tenido un valor de US$11.93.

Resaltó, además, que el intercambio total con Haití a septiembre de 2025 ascendió a US$882.69 millones, para un crecimiento del 30.2 % en comparación a los US$677.88 millones intercambiados en igual periodo de 2024.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 10.08.35 AM 1

Explicó que hace cinco años el promedio de nuestras exportaciones totales mensuales era de unos US$700 millones de dólares al mes, ya en el 2023 se promediaban unos US$1,200 millones mensuales, y en el año 2025 el promedio mensual supera ya los US$1,300 millones, producto del esfuerzo del Gobierno por incrementar las exportaciones.

“En el año 2024, el principal renglón económico de este país, no fue el turismo, por primera vez en más de 25 años, el principal renglón económico de este país  fueron las exportaciones”, indicó Sanz Lovatón en referencia a la importancia económica para el país, de la actividad logística.

Asimismo, el titular de Aduanas explicó que ese incremento del intercambio comercial ha ido de la mano con controles legales e inspecciones más estrictas gracias a la implementación de tecnología en las Aduanas de Dajabón, y a una mayor colaboración entre las instituciones fronterizas que convergen en ese y otros pasos fronterizos.

Eso ha dado como resultado más de 4.8 millones de municiones retenidas, más de 178 millones de unidades de cigarrillos incautados, más de 600 armas confiscadas, más de 90 mil unidades de botellas de bebidas alcohólicas y más de 6 millones de artículos que violaban la propiedad intelectual retenidos.

En materia de seguridad recordó que la DGA donó en marzo de 2025 unas 10 unidades móviles de vigilancia a las Fuerzas Armadas, las cuales han fortalecido la vigilancia en toda la línea fronteriza.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 10.08.35 AM 2

Dajabón Vívelo

La Feria Ecoturística “Dajabón Vívelo”, es un evento organizado por la diputada de Dajabón Daritza Zapata, con un objetivo de proyectar su provincia como un destino turístico de gran potencial, al resaltar sus recursos naturales, culturales y productivos.

Seguir leyendo: Feria «Dajabón Vívelo» exhibe potencial cultural y ecoturístico de la provincia

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Comercio de Dajabón: ¿A cuánto ascendieron las exportaciones e importaciones en el paso fronterizo?
Comercio de Dajabón: ¿A cuánto ascendieron las exportaciones e importaciones en el paso fronterizo?
22 octubre, 2025
¿Qué tiene de especial Dajabón para dejar de ser “solo frontera” y convertirse en destino turístico?
¿Qué tiene de especial Dajabón para dejar de ser “solo frontera” y convertirse en destino turístico?
21 octubre, 2025
Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas
Vecinos de Dajabón claman por reparación de calles deterioradas
10 octubre, 2025
¡A tiro limpio! Así terminó «culto diabólico» en calle de Dajabón
¡A tiro limpio! Así terminó «culto diabólico» en calle de Dajabón
3 octubre, 2025
Realizan en Dajabón Foro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en Marketing y Promoción
Realizan en Dajabón Foro de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas en Marketing y Promoción
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo