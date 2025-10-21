Comercio formal hace llamado para asegurar cumplimiento de normas de construcción sin distinción de nacionalidad

10 gremios representando al sector comercial formal, que agrupan a cientos de empresas, emitieron una declaración de principio reafirmando su compromiso con el estricto cumplimiento de las normativas de construcción vigentes en la República Dominicana, con el propósito de garantizar la integridad estructural de los establecimientos y la seguridad de los consumidores.

La coalición de gremios expresó su respaldo a los esfuerzos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y las autoridades competentes de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de las edificaciones comerciales. Asimismo, hizo un llamado a todos los comercios, desarrolladores, contratistas, ingenieros, arquitectos y autoridades locales a mantener un compromiso firme con el cumplimiento normativo vigente.

“Cumplir con las normas de construcción no solo es una obligación legal, sino una condición fundamental para la seguridad de los consumidores, la competitividad empresarial y el bienestar colectivo”, indicaron los miembros de la coalición de gremios.

Las asociaciones empresariales que se sumaron a la declaración fueron: la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS), Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Asociación Nacional de Importadores (ANI), Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros (ADOIMFE), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA), Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Repuestos Automotrices, Accesorias y de Movilidad (ANAMARA), Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (ANCODOMU), y la Unión Nacional de Empresas (UNE).

Los gremios destacaron en conjunto que el sector comercio desempeña un papel esencial en el desarrollo económico del país, la generación de empleos y la transformación positiva de los principales núcleos urbanos. Sin embargo, subrayaron que el crecimiento sostenido del sector debe ir acompañado de la responsabilidad y obligatoriedad de cumplir cabalmente con las disposiciones legales y técnicas que rigen las edificaciones comerciales.

“Cada establecimiento comercial debe responder a los más altos estándares de seguridad que establecen nuestras normas de construcción y que espera la sociedad dominicana”, señalan de manera conjunta las asociaciones empresariales.

Las organizaciones recordaron que las leyes y reglamentos constituyen herramientas legales y técnicas formuladas por profesionales de alto nivel académico para garantizar la seguridad estructural, la protección de vidas humanas y la continuidad de servicios básicos para la población, más allá de los impactos de los fenómenos naturales y más allá del envejecimiento estructural propio del paso del tiempo, y esas regulaciones aplican absolutamente para todos, pues el propósito es proteger a nuestros clientes, sin distinción de nacionalidad.

Finalmente, las asociaciones empresariales destacaron el cumplimiento de las normas de construcción es clave para garantizar la protección de la vida y la integridad física, la confianza y reputación del sector y la equidad y competencia justa.