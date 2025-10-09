Comic Con: Bandas más importantes de K-Pop

El K-Pop, un fenómeno global que ha conquistado al mundo, es mucho más que un género musical: es un movimiento cultural, un estilo de vida y una experiencia electrizante que trasciende fronteras.

La llegada de Comic Con a República Dominicana reunirá a miles de fanáticos de la cultura del K-Pop, donde pondrán bailar y compartir las canciones de sus bandas favoritas.

Con esto en mente, conozcamos algunas de las agrupaciones musicales más importantes e influyentes de la historia del K-Pop.

BTS

BTS es un nombre que trasciende el K-Pop, convirtiéndose en un fenómeno global que ha transformado la industria musical. Debutando en 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment, comenzaron como poco conocidos, pero gradualmente ascendieron a la cima gracias a su incansable trabajo duro, sus historias emotivas y una profunda conexión con sus fans, ARMY.

Su música explora temas de salud mental, amor propio y problemas sociales, lo que hace que su arte sea profundamente identificable.

Han roto innumerables récords, incluido encabezar el Billboard Hot 100 y ser el primer artista de K-Pop nominado a un Grammy.

Temas populares: “Spring Day”, “Blood Sweat & Tears”, “Dynamite», “Permission to Dance”

BLACKPINK

BLACKPINK es uno de los grupos femeninos más dominantes del mundo, marcando tendencia en la música, la moda y la cultura pop. Debutaron en 2016 bajo el sello YG Entertainment y rápidamente se convirtieron en íconos con su característica combinación de rap intenso, ritmos explosivos y un estilo vanguardista.

El impacto de BLACKPINK va más allá de la música: cada una de sus integrantes —Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa— se ha convertido en íconos de la moda y la cultura. Sus colaboraciones con artistas internacionales, como Lady Gaga y Selena Gomez, han consolidado aún más su estatus como superestrellas globales.

Temas populares: “BOOMBAYAH”, “DDU-DU DDU-DU”, “Pink Venom”, “How You Like That”

BIGBANG

BIGBANG no es solo un grupo de K-Pop: es un fenómeno. Conocidos como los «Reyes del K-Pop», revolucionaron la industria fusionando hip-hop, R&B y música electrónica en su sonido único.

Desde su debut en 2006 bajo la dirección de YG Entertainment, BIGBANG ha sido una fuerza a tener en cuenta, traspasando fronteras creativas y marcando tendencias que siguen moldeando el género.

La influencia de BIGBANG se extiende mucho más allá de Corea. Fueron uno de los primeros grupos de K-Pop en alcanzar el reconocimiento internacional, allanando el camino para las futuras generaciones. A pesar de sus años de experiencia, su música se mantiene vigente y su legado es innegable.

Temas populares: “Lies”, “Haru Haru”, “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang”

2NE1

2NE1 fueron pioneras que redefinieron lo que significaba ser ídolos femeninas en el K-Pop. Irrumpieron en la escena en 2009 bajo la dirección de YG Entertainment, con una energía feroz y sin complejos que las distinguió de sus compañeras.

Mientras que la mayoría de los grupos femeninos de la época se inclinaban por conceptos tiernos y elegantes, 2NE1 adoptó una moda atrevida y vanguardista, y una música épica que inspiraba confianza, lo que las convirtió en íconos instantáneos.

Su moda vanguardista y su intrépida presencia en el escenario inspiraron a artistas de todo el mundo y se convirtieron en uno de los primeros grupos de K-Pop en tener un impacto duradero en la escena musical occidental.

Temas populares: “I Am the Best”, “Lonely”, “Come Back Home”

EXO

EXO es uno de los grupos más dominantes e influyentes del K-Pop, con un legado basado en voces potentes, coreografías complejas y una base de fans global en constante expansión.

Su ascenso al estrellato se consolidó con «Growl» en 2013, una canción que se convirtió en un éxito rotundo y marcó un punto de inflexión en su carrera.

Más allá de su música, el impacto de EXO se extiende a la cultura pop, la moda e incluso los esfuerzos humanitarios.

Temas populares: «Growl», “Love Shot” “Call Me Baby”, “Ko Ko Bop»

Girls’ Generation

Girls’ Generation, también conocidas como SNSD, es uno de los grupos femeninos más icónicos e influyentes de la historia del K-Pop. Debutaron en 2007 bajo SM Entertainment y se convirtieron en pioneras de la Ola Hallyu, contribuyendo a la difusión del K-Pop a nivel mundial. Su capacidad para combinar melodías pegadizas con actuaciones sofisticadas las distinguió, convirtiéndolas en un referente para las futuras generaciones de grupos femeninos.

Su éxito «Gee» en 2009 las catapultó al estrellato, convirtiéndose en una de las canciones más reconocibles del K-Pop.

Incluso después de más de una década, Girls’ Generation sigue siendo un nombre distintivo del K-Pop, inspirando a innumerables artistas y demostrando que las verdaderas leyendas nunca se desvanecen.

Temas populares: “Gee”, “The Boys”, “I Got a Boy”, “Lion Heart»