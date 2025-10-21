Comic Con: ¿Cómo el Cosplay dejó de ser un juego y redefinió la cultura Pop?

El cosplay, abreviatura de «juego de disfraces» en ingles, es un pasatiempo que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años.

Los cosplayers crean elaborados disfraces de sus personajes favoritos de películas, series, videojuegos y cómics, y asisten a convenciones y eventos para exhibir sus creaciones.

Pero ¿dónde se originó este hobby y cómo se convirtió en un fenómeno tan popular?

Puede leer: Comic Con: Bandas más importantes de K-Pop

¿Cómo surgió el Cosplay?

Los orígenes se remontan a Japón, en la década de 1970. El término «cosplay» fue acuñado por un reportero japonés llamado Nov Takahashi, quien observó a fans vestidos como personajes de películas de ciencia ficción y fantasía en una Worldcon en Los Ángeles.

Se popularizó rápidamente en Japón, donde se convirtió en un pasatiempo popular para los fans del anime, el manga y los videojuegos.

Algunos historiadores creen que tiene sus orígenes en el teatro japonés, específicamente en la tradición del kabuki y su uso de elaborados disfraces y maquillaje.

Primeros Pasos

El cosplay empezó a ganar popularidad en Estados Unidos en la década de 1980, gracias al auge del anime y el manga en Occidente. Los primeros eventos en Estados Unidos solían ser pequeñas reuniones de fans que se disfrazaban de sus personajes favoritos y compartían su pasión por la cultura pop japonesa. Estos eventos solían celebrarse en habitaciones de hotel u otros espacios pequeños y no recibían mucha publicidad.

Las primeras convenciones de anime en Estados Unidos se celebraron a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Una de las primeras fue la Convención de Ciencia Ficción, Fantasía y Cómics, que tuvo lugar en San Diego, California, en 1970. Si bien esta convención no se centraba específicamente en el anime, sí incluía programación relacionada con la cultura pop japonesa, como un panel sobre animación japonesa.

En 1981, se celebró en Nueva York la primera convención dedicada al anime en Estados Unidos. Llamada «AnimeCon», este evento fue organizado por la Cartoon/Fantasy Organization, un grupo de aficionados interesados ​​en promover el anime y el manga en Estados Unidos.

También lea: Comic Con: Actores dominicanos que han aparecido en películas de superhéroes

El auge del cosplay en las convenciones

En la década de 1990, el cosplay empezó a popularizarse en convenciones y eventos. El primer concurso de cosplay se celebró en la Convención Mundial de Ciencia Ficción de Los Ángeles en 1984, pero no fue hasta esa misma década que los concursos se convirtieron en parte habitual de la programación de las convenciones. Empezó a atraer más atención de los medios y se convirtió en un tema popular en foros y foros de internet.

Popularidad en los 2000s

En la década del 2000, el cosplay empezó a ganar popularidad. Los cosplayers aparecieron en programas de televisión y películas, y se convirtió en un tema popular en redes sociales. El cosplay empezó a ser más elaborado y creativo, creando intrincados trajes y accesorios fieles a los personajes originales.

El cosplay empezó a atraer más atención de la industria de la moda, con diseñadores creando ropa y accesorios inspirados en el cosplay.

La era moderna y el futuro

El cosplay ha evolucionado significativamente desde sus inicios en Japón en la década de 1970. Hoy en día, es un fenómeno global con millones de seguidores en todo el mundo. Se ha convertido en una afición popular y ya no se limita a eventos o subculturas de nicho. Se ha convertido en una parte importante de la cultura popular e incluso se ha reconocido como una forma de arte por derecho propio.

También se ha vuelto más inclusivo en los últimos años, con cosplayers de todas las edades, géneros y orígenes participando en eventos y convenciones. Se ha convertido en una forma de expresarse y de crear, y de conectar con otras personas que comparten sus intereses.