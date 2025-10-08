Comic Con: Actores dominicanos que han aparecido en películas de superhéroes

El fenómeno del cine de superhéroes han producido algunas de las producciones más populares y esperadas por millones de fanáticos alrededor del mundo.

Con la llegada de la Comic Con a República Dominicana, echemos un vistazo a cuales actores dominicanos han actuado en películas de Marvel y DC.

Zoë Saldaña

Películas:

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023)

La ganadora del premio Oscar, Zoë Saldaña le da vida a Gamora es una de las guerreras más letales de la galaxia, conocida como «La Mujer más Peligrosa del Universo». Es la hija adoptiva del villano Thanos y miembro central de los Guardianes de la Galaxia.

Su arco narrativo se centra en la redención, el conflicto con su hermana Nébula y la búsqueda de su propia identidad lejos de la influencia de Thanos.

Algenis Pérez Soto

Película:

Capitana Marvel

Algenis Pérez Soto interpreta a Att-Lass, quien es un guerrero Kree y miembro del equipo militar de élite conocido como Starforce. Actúa bajo el mando de Yon-Rogg (Jude Law) y es compañero de Carol Danvers (Capitana Marvel) al comienzo de la película, antes de que ella descubra su verdadero origen.

Dania Ramírez

Película:

X-Men: La Decisión Final

La actriz dominicana Dania Ramírez estuvo en el papel de Callisto, una mutante con el poder de percibir la ubicación y los poderes de otros mutantes. En la película, es una de las líderes de los «Omegas» y una lugarteniente de Magneto.

Manny Pérez

Serie:

Luke Cage

El actor dominicano le dio vida al Teniente Pérez, un oficial de policía corrupto dentro del Departamento de Policía de Harlem. Su personaje estaba asociado con los elementos criminales de la ciudad.

Jorge Lendeborg Jr.

Películas

Spider-Man: De Regreso a Casa

Spider-Man: Lejos de Casa

El actor dominicano Jorge Lendeborg Jr. interpreta a Jason Ionello, un estudiante en la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown y un compañero de clase de Peter Parker. Suele aparecer en los segmentos de los noticieros escolares, ofreciendo comentarios sobre los acontecimientos del UCM.