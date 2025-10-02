Comic Con: Famosos que han hecho doblaje para películas animadas

Comic Con 2025 contará con la participación especial de dos leyendas de doblaje latino, Mario Castañeda y René García, quienes a trabajado en cientos de proyectos y ha colaborado con varias celebridades en películas animadas.

A continuación, conozcamos algunas de los famosos latinos que han participado como actores de doblaje para películas animadas.

Eugenio Derbez – Burro (Shrek)

El parlanchín y ocurrente compañero de Shrek fue interpretado por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Su actuación en el doblaje latino es considerada icónica y muy querida por el público.

Ricky Martin – (Hércules)

El héroe mitológico Hércules, hijo de Zeus, que debe demostrar ser un verdadero héroe para recuperar su divinidad. El cantante puertorriqueño Ricky Martin no solo hizo la voz hablada, sino también las canciones del personaje.

Chayanne – (Enredados)

El cantante puertorriqueño Chayanne actuó y cantó como Flynn Rider en Enredados, un ladrón que pretende entrar al palacio real y robar la corona de la princesa desaparecida, pero un paso en falso lo hará cambiar de opinión.

Lucero – (Tarzán)

La famosa cantante y actriz Lucero hizo el doblaje para el personaje de Jane Porter en la película animada de Disney, Tarzán (1999), para su versión en español latino. Jane, una exploradora que viaja a la selva africana y se enamora del protagonista, Tarzán.

Danna Paola – (Enredados y Raya: El último dragón)

En 2010, la cantante mexicana Danna Paola hizo el doblaje de Rapunzel, una princesa que fue secuestrada durante casi 18 años, hasta que un interesante ladrón se adentra en su “casa”, convirtiéndose en su aliado para una aventura desconocida.

Maluma – (Encanto)

El cantante colombiano interpretó a Maluma, el atractivo y un poco torpe joven del pueblo, con quien la protagonista, Mirabel, cree que su prima Isabela debería casarse.

Shakira – (Zootopia)

Una famosa estrella del pop, una gacela muy glamurosa que aboga por la convivencia y la tolerancia en Zootopia. La colombiana Shakira también interpretó la canción principal de la película, «Try Everything».

Sebastián Yatra – (Klaus)

El famoso cantante colombiano Sebastián Yatra realizó el doblaje para el personaje principal, Jesper, en la película animada de Netflix, Klaus (2019), para la versión en español latino. Al ser considerado el peor estudiante de la Academia Postal, su padre lo castiga enviándolo como cartero a Smeerensburg, una isla congelada.

María Antonieta de las Nieves – (Ralph el Demoledor)

La aclamada actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mundialmente famosa por su personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8, fue la encargada de dar voz a Vanellope von Schweetz, una niña traviesa, ingeniosa y tiene un gran sueño de convertirse en una verdadera corredora en la película animada de Disney Ralph el Demoledor (2012).

Tatiana – (Hércules)

La cantante y presentadora infantil mexicana-estadounidense Tatiana le dio vida a Megara, una joven cínica e independiente que trabaja para Hades y se convierte en el interés romántico de Hércules. Tatiana interpretó las canciones del personaje.