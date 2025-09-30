Comic Con: Sorpresas y momentos que emocionaron a los fanáticos

La Comic Con se convertido en uno de los eventos claves para cubrir toda la industria del entretenimiento en casi todos los géneros y medios, y se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de algunas de las películas más exitosas de todos los tiempos.

Con la llegada de la Comic Con a República Dominicana el sábado 1 de noviembre, te presentamos algunos de los momentos más recordados en la historia de la convención.

Kevin Feige insinúa la idea del Universo Cinematográfico de Marvel

Dos años antes del estreno de Iron Man, Marvel Studios celebró su primer panel frente a 2000 personas. Hablando con Wired en 2012, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, recordó cómo sembró las primeras semillas del MCU en las mentes de los fanáticos en ese panel:

«Me preguntaron: «¿Veremos alguna vez a los Vengadores en pantalla?». Y respondí: «Quién sabe. Este es un gran experimento para Marvel. Pero no es casualidad que tengamos los derechos de Iron Man, Hulk, Thor, el Capi…», y todo el público empezó a aplaudir. Ese fue uno de los momentos en los que pensé: «¡Ojalá pudiéramos sacar todo esto adelante!», exclamó Feige.

Samuel L. Jackson reúne a los Vengadores

En 2010, cuatro años después de que Kevin Feige insinuara por primera vez la idea de un Universo Cinematográfico de Marvel compartido, ese tentador sueño se hizo realidad en el escenario del Hall H con una revelación sorpresa durante los paneles conjuntos de Capitán América y Thor.

Con la promesa de «una cosa más», que se ha convertido en un truco habitual en los paneles de la Comic Con, Samuel L. Jackson subió al escenario para reunir oficialmente a los Vengadores por primera vez. Los fans se habían acostumbrado a ver celebridades en la Comic Con de San Diego, pero la gran cantidad de sueños de cómics que se hicieron realidad en ese momento enloqueció al público.

Andrew Garfield se viste de Spider-Man por primera vez

La aparición de Andrew Garfield en el panel de The Amazing Spider-Man de Sony en 2011 no solo lo presentó como el segundo Spider-Man cinematográfico, sino que sentó un nuevo precedente para la participación de los fans.

Apareció por sorpresa durante la sesión de preguntas y respuestas del panel como fan de Spider-Man, vestido con el traje y la máscara completos. Tras revelarse, pronunció un apasionado discurso a los fans sobre lo orgulloso y emocionado que estaba por la oportunidad, destacando específicamente esa Comic Con como «el momento más genial de mi vida».

Su gesto de presentarse disfrazado y esforzarse al máximo es algo que otros han copiado en la Comic Con desde entonces.

Batman y Superman finalmente comparten el escenario

Batman y Superman han compartido viñetas de cómics y viñetas durante décadas, pero hasta 2013, los fans asumían que tal vez nunca verían a los dos héroes compartir una pantalla de acción real. Hasta hace poco, aún no habían oficializado su larga colaboración en acción real. Todo esto cambió con el nacimiento del Universo Extendido de DC.

Pisándole los talones a El Hombre de Acero, el director Zack Snyder anunció en la Comic Con de San Diego que Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia sería su próxima película de DC.

James Cameron muestra los primeros 25 minutos de «Avatar»

En 2009, James Cameron, uno de los creadores de éxitos e innovadores más famosos de Hollywood, ofreció más que nunca a los 6.000 espectadores del Hall H.

En lugar de solo unos minutos de pruebas o un avance, Cameron presentó los primeros 25 minutos de su próximo proyecto: Avatar. El nuevo mundo de Cameron deslumbró al público en San Diego y, posteriormente, al público de todo el mundo. Su uso del 3D y la tecnología CGI de vanguardia ayudó a la epopeya de ciencia ficción a superar a Titanic, la película del propio Cameron, y a convertirse en la más taquillera de todos los tiempos.

Robert Downey Jr. anunciado como Dr. Doom

El Universo Cinematográfico de Marvel siempre se ha dedicado a sorprender a los fanáticos, pero la última revelación puede ser su movimiento más audaz hasta el momento.

Después de más de una década definiendo a Tony Stark y a Iron Man, Robert Downey Jr. regresó a Marvel en el papel del villano Dr. Doom sorprendiendo a millones de fanaticos y creando una gran especulación en las redes sociales.