Comienza la cuenta regresiva para Miss Universe Dominicana 2025: Lo que debes saber

La cuenta regresiva ha comenzado: este 10 de agosto se conocerá a la nueva Miss Universe República Dominicana, quien llevará la corona y tendrá la misión de representar la belleza dominicana en el escenario internacional.

Las actividades previas al certamen ya están en marcha. Este miércoles, las candidatas se presentaron ante el jurado en una entrevista y, posteriormente, participaron en la esperada Gala de la Corona. Este jueves continuará la agenda con el Foro de Autismo en Sambil a las 9:00 de la mañana. El viernes será la competencia preliminar, también en Sambil, a las 7:00 de la noche.

El sábado, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el Skin Care Day en Sambil, y más tarde se realizarán los Ensayos Generales en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Finalmente, el gran evento: la Gala Final, tendrá lugar este domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional, donde se coronará a la nueva reina.

Candidatas al Miss Universe Dominicana

Bulin 47 será el artista oficial que promete encender la gala y conectar con cada espectador.

El actor y conductor mexicano Clovis Nienow será el host oficial del evento, mientras que la influencer, actriz y creadora de contenido Tiby Camacho será la encargada de la conducción en redes sociales.

También puede leer: La Miss Universo Victoria Kjaer visitará República Dominicana; mira su agenda

La corona: Renacer

La nueva corona oficial del Miss Universe República Dominicana lleva por nombre Renacer. Fue diseñada por el dominicano Axel Thomas, quien se inspiró en la esencia, fuerza y orgullo de la mujer dominicana.

Su diseño simétrico destaca una estrella de ocho puntas con cristal amatista en el centro, símbolo de luz, guía y propósito divino. Inspirada en el logo de Miss Universo, la estrella busca canalizar energías cósmicas con un mensaje claro: la esperanza de lograr una segunda corona universal para el país.

Piedras en tonos amatista y azul opal rodean la corona, evocando el misticismo del Caribe y la espiritualidad de la isla. Además, ramas de laurel en cristal la abrazan como símbolo de victoria y honra, conectando directamente con el escudo nacional y nuestras raíces patrias.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd