Comienza en Irlanda la exhumación de 796 niños muertos en un hogar religioso

Ha comenzado en Irlanda el proceso de exhumación de los cadáveres de casi 800 niños, muertos en un orfanato dirigido por la Iglesia. Son niños que fallecieron entre 1925 y 1960, la mayoría recién nacidos, y que fueron enterrados en una fosa común para ocultar su existencia.

No hay registros de entierros, ni lápidas, ni monumentos conmemorativos por los cerca de 800 niños que se cree que hay enterrados. Y seguramente no se habría sabido si no es por la historiadora irlandesa Catherine Jones, quien en 2014 encontró evidencias de una fosa común donde ahora hay una parcela de césped junto a un parque infantil en Tuam, al oeste de Irlanda.

Entre 1925 y 1961 hubo un albergue católico para madres solteras y sus hijos, regentado por monjas. El hogar fue demolido en 1972. El ex primer ministro Enda Kenny lo ha definido como “la casa de los horrores”.

Entre 1922 y 1998, 56.000 mujeres solteras y 57.000 niños pasaron por dieciocho hogares católicos de este tipo. El Estado irlandés y la poderosa Iglesia católica colaboraron para confinar allí a mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio y eran rechazadas por sus familias.

En estos lugares daban a luz y después eran separadas de sus hijos, quienes a menudo eran entregados en adopción. Se estima que unos 9.000 menores murieron en esos centros, 800 en el hogar de Tuam. Las excavaciones han empezado hoy y se prevé que duren dos años.