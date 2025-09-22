Comisión Aeroportuaria fija fecha para conocer informe sobre apagón en el AILA

  • Ninoska Cuevas
Comisión Aeroportuaria fija fecha para conocer informe sobre apagón en el AILA

El presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, convocó a los miembros de ese organismo para este martes, con el propósito de conocer en detalle el informe elaborado por los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre el apagón eléctrico registrado ayer en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez (SDQ), el cual duró más de nueve horas.

A través de una publicación realizada este lunes en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Estrella informó que durante el encuentro también se determinará el nivel de responsabilidad de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Al mismo tiempo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones expresó su solidaridad con los pasajeros y ciudadanos afectados por la suspensión de los servicios en la terminal aérea.

El AILA opera con normalidad

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), comunicó que desde tempranas horas de hoy las operaciones en la terminal aérea se encuentran completamente normalizadas.

«Ya todos los vuelos programados se vienen realizando con total normalidad y esperamos que los pasajeros que no pudieron salir en el día de ayer lo puedan hacer hoy», expresó.

Asimismo, el representante de Aerodom garantizó que mantendrán informada a la población sobre las próximas novedades, a través de los distintos medios de comunicación con los que cuentan.

Ninoska Cuevas

