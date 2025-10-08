Comisión Bicameral verá nuevo Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados (CD) seleccionó este martes al grupo de diputados que junto a los senadores conformarán la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de Estado para el 2026.

Los comisionados son: Fiordaliza Estévez, José David Báez, Miguel Espinal, Onabel Aristy, Seliné Méndez, Mayobanex Martínez, Danilo Díaz, Ramón Raposo, María Rodríguez, Brenda Ogando, Braulio de Jesús Espinal, Ángela Pérez Díaz, Carmen Ligia Barceló, Ramón Bueno, Dellys Féliz y Francisco Javier Paulino, quien presidirá dicha Comisión por la Cámara de Diputados.

La CD aprobó la resolución que reconoce al señor José Antonio Martínez Rojas por su fecunda carrera y grandes aportes en el sector agroempresarial dominicano, propuesto por el diputado Juan Agustín Medina Santos.

En cuanto al doctor José Antonio Martínez Rojas, nació en el año 1937 en el paraje El Talado, municipio Los Hidalgos, provincia Puerto Plata, se graduó de doctor en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, en 1960, obtuvo un diploma de altos estudios internacionales por la Universidad de París, en 1965.

Y se graduó en la facultad internacional para el estudio de Derecho Comparado, en Helsinki, Finlandia, en 1962, Estrasburgo, Francia, en 1963 y Santiago de Compostela, España, en 1963.

Martínez Rojas fue productor de café y cacao, fundador de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), miembro de la Comisión del Café, 1986-2000, presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional del Cacao, Londres, Reino Unido, 2000. Igualmente, presidente del Consejo de la Organización Internacional del Cacao, 2001, presidente de la Asociación de Cosecheros de Productos Tradicionales de Exportación (Aprotex), por ocho años.

Asimismo, presidente de la alianza de países productores de cacao, de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), de la Asociación Los Hidalgos y del Comité para el Desarrollo de Las Terrenas. Además, miembro titular de la Comisión Nacional del Cacao desde el año 1976; Desde 1989 es el representante oficial del Gobierno dominicano ante los organismos internacionales en materia relacionada con el cacao, creador y primer exportador de cacao tipo Hispaniola y ganador, en 2011 y 2019, del premio a la Excelencia del Cacao, salón del Chocolate, en París.

Bray se defiende

El diputado por la provincia de Santiago, Bray Vargas, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano y denunció haber sido víctima de un intento de extorsión con la grabación y difusión de un contenido manipulado sin su previo consentimiento, con el propósito de afectar su honor y trayectoria pública.

Vargas, se defendió este martes de ataques en su contra tras la viralización de un video que lo involucra en una situación de carácter personal. Explicó que el material “fue un acto premeditado con la única intención de generar contenido para extorsionarlo”.

El legislador asegura que fue víctima de una acción planeada para hacerle daño. Aseguró que “nunca ocurrió absolutamente nada” y la persona actuó de manera sorpresiva al grabarlo sin su autorización.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió el trabajo legislativo de Bray Vargas, pero advirtió a los congresistas tener cuidado con sus actuaciones en el ámbito privado.