Comisión Cámara de Diputados valida acueducto de Haina

  • Hoy
Comisión Cámara de Diputados valida acueducto de Haina

La comisión de la Cámara de Diputados apoderada para verificar la construcción del acueducto del municipio de Haina, provincia San Cristóbal, en virtud de una solicitud del diputado de oposición Antonio Brito, realizó un recorrido por los campos de pozo, donde se pudo verificar que el sistema funciona a toda capacidad, generando una producción promedio de seis millones de galones de agua potable diariamente, garantizando el servicio a miles de familias que antes no lo recibían.

El diputado Jhonatan Contreras del Orbe, presidente de la comisión, expresó su satisfacción al ver la calidad de la infraestructura.

«La comisión puso verificar que los pozos visitados tienen agua potable en cantidad, calidad y presión. La inversión realizada se ve y se siente», precisó.

Lee más: Cámara de Diputados

El legislador ponderó el trabajo realizado por el presidente Luis Abinader para garantizar que el preciado líquido llegue a cada hogar dominicana, al igual que del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud.

«Estamos más que satisfechos y esperamos que la segunda etapa del acueducto siga avanzado de acuerdo al cronograma, ya que esta es una deuda social que data de más de 30 años», acotó.

En ese mismo tenor se pronunciaron los diputados de la provincia San Cristóbal Margarita Tejeda y Otoniel Tejeda, así como la legisladora Ydenia Doñé, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las explicaciones de la obre fueron ofrecidas por el subdirector Waldo Guzmán y el director de Aguas Potables, Luis José Popa.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Comisión Cámara de Diputados valida acueducto de Haina
Comisión Cámara de Diputados valida acueducto de Haina
2 octubre, 2025
Diputados convierten en ley proyectos de Alquileres, de Fiscalización del Congreso, Ministerio de Justicia y el de Bien de Familia
Diputados convierten en ley proyectos de Alquileres, de Fiscalización del Congreso, Ministerio de Justicia y el de Bien de Familia
5 agosto, 2025
¡Pasadas las 3 de la madrugada! Diputados aprueban polémico Código Penal con más de 40 cambios
¡Pasadas las 3 de la madrugada! Diputados aprueban polémico Código Penal con más de 40 cambios
31 julio, 2025
Congresista Caty Díaz destaca importancia de aprobar Código Penal
Congresista Caty Díaz destaca importancia de aprobar Código Penal
30 julio, 2025
Fin al calibrar suicida y al acoso escolar: el coctel de cambios que promete el nuevo Código Penal
Fin al calibrar suicida y al acoso escolar: el coctel de cambios que promete el nuevo Código Penal
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo