Comisión Cámara de Diputados valida acueducto de Haina

La comisión de la Cámara de Diputados apoderada para verificar la construcción del acueducto del municipio de Haina, provincia San Cristóbal, en virtud de una solicitud del diputado de oposición Antonio Brito, realizó un recorrido por los campos de pozo, donde se pudo verificar que el sistema funciona a toda capacidad, generando una producción promedio de seis millones de galones de agua potable diariamente, garantizando el servicio a miles de familias que antes no lo recibían.

El diputado Jhonatan Contreras del Orbe, presidente de la comisión, expresó su satisfacción al ver la calidad de la infraestructura.

«La comisión puso verificar que los pozos visitados tienen agua potable en cantidad, calidad y presión. La inversión realizada se ve y se siente», precisó.

El legislador ponderó el trabajo realizado por el presidente Luis Abinader para garantizar que el preciado líquido llegue a cada hogar dominicana, al igual que del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud.

«Estamos más que satisfechos y esperamos que la segunda etapa del acueducto siga avanzado de acuerdo al cronograma, ya que esta es una deuda social que data de más de 30 años», acotó.

En ese mismo tenor se pronunciaron los diputados de la provincia San Cristóbal Margarita Tejeda y Otoniel Tejeda, así como la legisladora Ydenia Doñé, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Las explicaciones de la obre fueron ofrecidas por el subdirector Waldo Guzmán y el director de Aguas Potables, Luis José Popa.