Comisión CD estudia el presupuesto complementario

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el conocimiento y estudio del proyecto que modifica la Ley 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2025, la que en materia de gastos se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado al inicio).

El organismo lo preside el diputado Francisco Paulino (San Cristóbal), perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) e integrada, además, por legisladores de las demás bancadas que inciden en ese cuerpo legislativo.

De su lado, el diputado Charles Mariotti Paz, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, señaló que advirtió que un presupuesto sin capital para invertir en políticas públicas no sería suficiente, por lo que el 20 % de aumento en el proyecto complementario le da la razón.

Mariotti Paz, diputado del Distrito Nacional, quien pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), solicitará la modificación del artículo 45 de la Ley 80-24 de Presupuesto, para que se puedan derogar los artículos 296 y 327 del Código Tributario y se empiece aplicar la indexación por inflación.

De esa manera, apunta, el monto para cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se establecería según la inflación, “porque, definitivamente, la canasta básica está subiendo y los salarios se mantienen congelados”.

Subrayó que el bajo crecimiento económico que ha reflejado la economía, se debe al bajo gasto de capital que contenía el presupuesto inicial, lo que se puede mejorar con la modificación que se propone.

De su lado, Robinson Díaz, de la provincia Espaillat, quien pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM), recuerda que por más de 20 años el país se ha manejado con presupuestos deficitarios, por lo que han sustentados con préstamos.

“Ahora estamos haciendo lo que se debe hacer para que la sociedad reciba las obras, además, hay una partida para la nueva cédula”, señaló. En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del PIB proyectado.