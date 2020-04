Orlando Jorge Villegas revela Comisión de Veeduría detectó irregularidades en compras de emergencia

La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, creada por el decreto 145-20 para vigilar los procesos de compras y contrataciones que se llevan a cabo bajo el esquema de emergencia, encontró tres vicios importantes en los procesos de compra ejecutados por las entidades autorizadas para adquirir bienes y servicios en esta modalidad especial.

Las observaciones de esta comisión fueron remitidas a Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, y a Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Publicas, ayer viernes; según un documento dado a conocer por el comunicador y candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Villegas.

Lo primero es que las instituciones compradoras no detallan en sus informes finales el criterio por el que fueron seleccionadas las empresas adjudicadas, según se observó tras evaluar 22 procesos.

Otra irregularidad citada por el informe, es que aun no hay unidad de criterios para los plazos reducidos en las publicaciones para presentación de ofertas.

En el extracto de los tres problemas más sobresalientes que la Comisión de Veeduría envió al ministro de la Presidencia, junto con anexos contentivos de muchos más detalles a los que no tuvimos acceso, se cuestiona que “no están (las instituciones) subiendo las informaciones según el cronograma de cada proceso, observamos como en la mayoría de los 22 procesos realizados del 6 de abril a la fecha, no se han completado la publicación de los documentos en las fechas establecidas.

La Comisión de Veeduría, integrada por Finalmente, recomendamos que a la brevedad posible sea emitida una comunicación a los departamentos de compras de esas instituciones, en el que se instruya ESTRICTAMENTE que deben agotar el procedimiento de colgar en el portal de compras las documentaciones que respalden cada uno de los pasos del proceso y en los tiempos establecidos.

Consideraron necesario este último paso en el entendido que, como Comisión de Veeduría, no pueden garantizar la observación de los procesos si no es por medio a lo que pueden tener acceso, y agregaron que “para nosotros no es de utilidad ver el informe final de un proceso sin previamente haber comprobado se cumplieron los procedimientos establecidos.”

Esta Comisión de Veeduría Ciudadana fue creada por el presidente Danilo Medina, el 5 de abril, como reacción a las denuncias de que se estarían sobrevaluando los precios de 40 mil kits de alimentos adquiridos por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Fruto de este escándalo, el presidente Medina destituyó a la titular de esta entidad, al director de Operaciones, y al encargada del departamento de compras. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investiga el caso.

Los integrantes de la Comisión son:

Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Luna

Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa, Luz Estrella

Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado

Iglesia Católica, José A. Gautreux

Iglesia Evangélica, Lorenzo Mota King

A continuación el documento con el resumen de irregularidades halladas por la Comisión de Veeduría:

