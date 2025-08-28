Comisión electoral CDP realiza encuentro con candidatos

El organismo realizó un encuentro este miércoles con los candidatos de las tres (3) planchas que competirán en las elecciones pautadas para este viernes 29 de agosto, con el propósito de explicarles los pormenores acerca del montaje de las elecciones que se llevarán a cabo este viernes 29 de agosto para elegir a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, IPPP y Tribunal Disciplinario

Santo Domingo de Guzmán, La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) se reunió este miércoles en uno de los salones de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña para explicar detalles acerca del proceso electoral previsto para este viernes 29 de agosto que se llevará a cabo en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en todo el territorio nacional y de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en las Seccionales del exterior.

El encuentro que además de contar con la presencia del presidente de la CNE, Manuel Quiterio Cedeño, acompañado por Nurys Paulino, secretaria; Raúl Hernández, miembro y Elsa Bello, suplente, también estuvieron presentes Vanahi Bello Dotel y Felix Nova Hiciano, representantes legales del organismo al que también pertenecen los abogados David Turbí Reyes y José Parra.

La abogada Vanahi Bello Dotel, quien coordina el equipo de los profesionales del Derecho que están asesorando a la Comisión Nacional Electoral, intervino para hacer unas precisiones importantes acerca del recurso de amparo presentado por el señor José Beato en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) cuyo fallo fue reservado para el jueves 28 de agosto por el juez empoderado del caso en la audiencia virtual celebrada el pasado martes.

En lo que respecta a este caso, ha trascendido que la magistrada Ana Grecia Medrano Díaz, procuradora general administrativa, pidió al tribunal que dicho amparo sea rechazado por notoria improcedencia, acorde al artículo 70, numeral 3 de la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

Puede leer: Cambio climático podría aumentar la pobreza infantil y juvenil en América Latina, según estudio

En la actividad se dieron cita los candidatos a la Presidencia del CDP que participan en el proceso eleccionario: Luis Pérez, quien encabeza la Plancha 1; Gustavo Guzmán, en representación de la Plancha 2 y Aurelio Henríquez por la Plancha 3. Todos se hicieron acompañar por los candidatos a otras posiciones electivas.

El presidente de la Comisión Electoral, profesor Manuel Quiterio Cedeño, Premio Nacional del Periodismo 2025, hizo un llamado a la concordia, solicitando a los integrantes de las tres planchas participar en el proceso de manera ordenada, pacífica y entusiasta por el bien de la entidad que necesita de la integración y el compromiso de todos sus miembros profesionales del Periodismo.

La secretaria del organismo, periodista Nurys Paulino, ofreció detalles de la logística que se pondrá en práctica el día de las elecciones, gracias al apoyo de la Junta Central Electoral (JCE), institución que ha facilitado todos los materiales necesarios para la realización del proceso en el marco de la transparencia. Asimismo, informó a los presentes que todas las boletas se imprimieron y enviaron a todos los centros de votación que funcionarán en el país y en las Seccionales del Exterior.

También, hicieron uso de la palabra, los periodistas Raúl Hernández y Elsa Bello, miembro y suplente del organismo electoral, respectivamente. Ambos compartieron informaciones acerca del montaje de los comicios, de interés para los candidatos que asistieron al encuentro caracterizado por un ambiente de confraternidad y entusiasmo.

Los candidatos hicieron preguntas y tuvieron la oportunidad de plantear sus sugerencias a los fines de que se garantice la pulcritud e idoneidad del proceso electoral. Los miembros del organismo tomaron nota de las intervenciones y prometieron tomar carta en los asuntos tratados durante el encuentro.