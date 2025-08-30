Comisión electoral dará a conocer hoy ganador de elecciones del CDP

Concluídas las votaciones, las urnas fueron llevadas a la sede del Colegio de Periodistas, cuya comisión electoral dijo informará hoy quién ganó. Fotografías Duany Núñez Eliesser Tapia.

Por: Emilio Guzmán M y Olga Vergés

Será hoy cuando la Comisión Nacional Electoral (CNE) dará a conocer el ganador de las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), celebradas ayer en todo el territorio nacional y en seccionales del extranjero.

Todavía a las 12:00 de la medianoche la comisión organizadora de los comicios continuaba el conteo de los votos, para determinar cual de los candidatos participantes presidirá las riendas del gremio los próximos dos años.

En las elecciones de este viernes participaron tres planchas, la primera encabezada por Luis Pérez, del Movimiento Marcelino Vega (MMV); la segunda dirigida por Gustavo Guzmán; y la tercera, liderada por Aurelio Henríquez, actual presidente del gremio, inscrito en sustitución de José Beato, cuya candidatura fue rechazada por no tener título universitario en periodismo, situación que generó controversias.

TSA falla contra Beato

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible un recurso de amparo incoado por Beato, que buscaba obligar a la CNE a aceptar su candidatura.

Según el tribunal, la petición es improcedente, ya que el accionante no demostró vulneración a ninguno de sus derechos fundamentales.

Un proceso cívico

Manuel Quiterio Cedeño, presidente de la CNE, valoró como cívico el proceso, debido a la gran participación de los periodistas en todo el país y en las seccionales del extranjero.

Catalogó como un hito histórico la postulación de tres planchas, lo que considera diversificó las opciones de los periodistas de conocer propuestas diferentes y para decidir por quien votar.

“Este proceso fue muy organizado y que generó mucho entusiasmo, porque participaron tres planchas, cosa que hace tiempo no pasaba”, expresó.

Voto local y en el exterior

Las votaciones iniciaron a las 8:00 de la mañana y concluyeron a las 6:00 de la tarde en territorio nacional. En el extranjero el desarrollo de los comicios fue de 9:00 de la mañana 7:00 de la noche, en unas 30 seccionales que tiene el CDP en el exterior, ubicadas en Nueva York, Orlando, Miami y Puerto Rico.

Los centros de votación nacional estuvieron ubicados en la sede central del CDP en el Distrito Nacional, en los locales de las seccionales en las provincias, en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en las instalaciones de los periódicos Hoy, El Nacional, El Día, El Caribe, Cadena de Noticias y Listín Diario.

El Listín Diario también vivió el proceso electoral. La mesa electoral en la redacción de CDN. En los periódicos Hoy, Nacional, El Dia también votaron

Aplica voto domiciliario

Una de las novedades de las elecciones de este año fue la implementación del voto domiciliario para periodistas con alguna discapacidad, lo que debieron solicitar 24 horas antes, pero que facilitaba su participación en el proceso.

Aunque el conteo continuaba y el gremio no había ofrecido resultados oficiales, los tres candidatos expresaban confianza en obtener el triunfo.

Luis Pérez, del Movimiento Marcelino Vega, aseguró que tiene buenas expectativas de que resultará ganador.

“Las expectativas son que la plancha Marcelino Vega va a ganar y que en pocas horas estaremos celebrando, con la ayuda del Señor”, expresó Pérez.