Comisión electoral del CDP llama a votar en armonía

En medio de dimes y diretes entre los diferentes grupos que aspiran a dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Manuel Quiterio Cedeño, hizo un llamado a la concordia y a que acudan a votar mañana viernes de manera ordenada, pacífica y entusiasta, por el bien de la entidad “que necesita de la integración y el compromiso de sus miembros”.

El experimentado profesional del periodismo hizo la exhortación, tras concluir un encuentro con los candidatos de las tres planchas competidoras, con el propósito de socializar acerca del montaje del proceso, en el cual se escogerán a los miembros del Comité Ejecutivo, del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y del Tribunal Disciplinario.

En la reunión, realizada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña estuvieron presentes, además, Nurys Paulino, secretaria de la CNE; Raúl Hernández, miembro y Elsa Bello, suplente. De igual forma, los candidatos Luis Pérez, de la plancha 1; Gustavo Guzmán, en representación de la plancha 2 y Aurelio Henríquez por la plancha 3. Se recuerda que José Beato fue objetado, por una de una de las facciones.

La CNE cuenta con un equipo legal, coordinado por Vanahi Bello Dotel.

De acuerdo a lo informado, la Junta Central Electoral (JCE) ha facilitado los materiales necesarios para la realización del proceso con transparencia. Todas las boletas se imprimieron y fueron enviadas a los centros de votación. Los periodistas colegiados podrán votar de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el territorio nacional y de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche en las seccionales del exterior.