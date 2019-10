Comisión Electoral del PLD respalda resultados de JCE

La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ofreció ayer su respaldo a la Junta Central Electoral (JCE) por el proceso de primarias y por los resultados ofrecidos, los que calificó de transparentes.

En rueda de prensa, Lidio Cadet, coordinador de la comisión, indicó que el trabajo realizado por el organismo electoral arrojó “resultados diáfanos como nunca antes” en el país.

Cadet señaló que la transparencia del proceso fue certificada por universidades cuyos técnicos consideraron satisfactorio el sistema de voto automatizado usado por la JCE.

“La Comisión Nacional Electoral del PLD hace un reconocimiento y se identifica con los resultados finales de las primarias dados a conocer con la proclama de elección de candidatos y candidatas”, expresó Cadet.

Manifestó que quienes militan en los partidos están en la obligación de defender la democracia, que es el mejor de los sistemas hasta ahora conocido.

Concluir trabajos. Lidio Cadet explicó además que la encomienda de esa comisión, cuyos trabajos iniciaron en abril de este año, están a punto de concluir pero le quedan llenar las reservas, la inscripción de los candidatos electos y agregar los aspirantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), los diputados de ultramar y aplicar la cuota de género y de juventud.

“Son tareas pendientes para las cuales venimos dando los pasos para cumplir con la responsabilidad que nos asignara la dirección política de nuestro partido”, dijo Cadet.

No recibió queja. Por otro lado, Lidió Cadet, quien también es miembro del Comité Político del PLD, aseguró que la Comisión Nacional Electoral no recibió ninguna queja de los delegados que participaron en las elecciones primarias.

El dirigente político manifestó que en cada mesa existía un delegado de los principales precandidatos que compitieron en el proceso y que conocían del procedimiento para la impugnación porque para eso fueron instruidos.

En la rueda de prensa estuvieron además Rubén Bichara, Danilo Díaz, César Prieto, Armando García y Robert de la Cruz.

No estuvo presente Henry Merán, miembro de la comisión y del equipo político de Leonel Fernández.