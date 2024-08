Comisión especial asegura proyecto Código Penal es moderno; refuta detractores

El proyecto de Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados es moderno y constituye una pieza fundamental para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción.

Además, ayudará en la protección de la mujer, los niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables.

Los avances y bondades de la propuesta legislativa fueron expuestos en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para su estudio, presidida por el legislador Alexis Jiménez.

Al refutar los cuestionamientos de juristas, el congresista aseguró que el documento ha sido debidamente analizado y socializado con sectores diversos de la sociedad.

Puede leer: RD pide ante la OEA Venezuela publique actas electorales para ser verificadas por actores independientes

Tras valorar que es un proyecto con un contenido acorde a los nuevos tiempos, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo agregó que incluye tipos penales que la legislación vigente no contempla como el sicariato, el ciberdelito, los negocios piramidales, las estafas, la ocupación ilegal o invasión de terrenos, la colisión de funcionarios, falsificación de medicamentos, adulteración de bebidas y el robo de identidad.

De igual forma, se tipifican los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada de personas, el feminicidio, los daños ocasionados con sustancias químicas (ácido del diablo), la tortura o actos de barbarie, el hostigamiento o bullying, la actividad sexual no consentida, el abandono de infantes, la lesión o muerte por experimento biomédico no consentido y los disparos imprudentes.

Otros hechos sancionables son el arresto ilegal, el auto secuestro, la propagación de falsa información, el atentado a la intimidad, la violación de residencia o domicilio, perturbación telefónica, divulgación de información secreta, violación a la correspondencia y la manipulación ilícita de genes.

De igual forma, figuran en el nuevo código la inhumación y profanación de cadáveres, el comercio de objetos robados, la estafa colectiva contra el Estado, la violación al derecho de llamada cuando una persona sea arrestada, violación de domicilio por una autoridad pública y la prescripción de los actos de corrupción contra el patrimonio público (artículo 328). Sobre este último aspecto, en la actualidad vence a los 10 años y se incrementó para que sea a los 20 años.

El presidente de la comisión especial del Código Penal participó en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, acompañado de sus colegas Rafaela Alburquerque, José Horacio Rodríguez, Ramón Bueno y Jesús Manuel (Sandro) Sánchez, quienes también forman parte de los comisionados que estudió la pieza. En adición a ellos, el asesor legislativo Francisco Franco.

Apertura

De acuerdo con Jiménez, en las vistas públicas realizadas el pasado 15 de julio, participaron más de cien personas e instituciones. Luego llegaron por escrito otras recomendaciones, registrando hasta la fecha más de 150 propuestas.

“La variedad de opiniones expresadas por la sociedad dominicana en las vistas públicas respecto a la reforma del código refleja un alto grado de interés de la ciudadanía en un tema tan crucial para el país”, precisó.

Al hacer una cronología del paso del proyecto por sus manos, el legislador del partido de gobierno precisó que el 16 de julio, la Comisión Especial procedió a realizar una matriz comparativa de las tres iniciativas de la cual fue apoderada; iniciativa No. 11466-2020-2024-CD, cuyos proponentes son los senadores Rogelio Genao, Alexis Victoria Yeb, Dionis Sánchez, Martín Nolasco Vargas y Virgilio Cedano Cedano; iniciativa No. 11451-2O2O-2024-CD, de la autoría de los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez; y la No. 11159-2020-2024- CD, sometida por Rafaela Alburquerque y Sadoky Duarte.

“La comisión analizó los tres proyectos, reflejando su dedicación y compromiso, ya que trabajó por extensas horas en reuniones para revisar detalladamente los proyectos y las propuestas presentadas por la ciudadanía”, puntualizó.

Recordó que posteriormente, en virtud de la cantidad de propuestas, la Comisión decidió solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados una extensión de plazo de seis días, de conformidad con el artículo 148 del reglamento interno, lo cual fue aprobada a unanimidad. Se analizaron todos los artículos, con especial énfasis en los que existía divergencias y propuestas, agregó.

Se recuerda que el Senado de la República aprobó el proyecto en dos lecturas y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde fue sancionado en primera lectura y luego enviado a comisión especial. .