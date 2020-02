Comité Tokio 2020 y COI reiteran: los Olímpicos siguen pese a coronavirus

Los organizadores de los Juegos de este año en Tokio reiteraron en su mensaje de ayer, al comienzo de dos días de reuniones con el Comité Olímpico Internacional.

Dicho mensaje es: Los Juegos Olímpicos no serán aplazados o cancelados por el brote de un nuevo coronavirus que se propaga desde la cercana China. “Me gustaría dejar claro de nuevo que no contemplamos una cancelación o posposición de los Juegos. Déjenme dejar eso claro”, dijo Yoshiro Mori, presidente del comité organizador, al hablar ante decenas de dirigentes del COI que se reúnen en la capital japonesa. La inauguración de los Juegos Olímpicos debe llevarse a cabo en poco más de cinco meses. Los relevos de la antorcha olímpica comienzan el mes próximo en Japón, uno de los indicios más claros de que los Juegos están muy cerca.

Aunque no se han registrado en Japón decesos atribuidos al virus, han quedado claros los temores de los dirigentes del comité organizador y del COI. Esta vez, se encontraba sentado entre esos dirigentes el doctor Richard Budgett, director médico y científico del COI. La semana pasada, Tohiro Muto, director general del comité organizador, reconoció que estaba “gravemente preocupado de que la propagación del padecimiento pudiera restar impulso” a los preparativos para los Juegos. Un día después dio marcha atrás y confió en que Tokio 2020 seguirá adelante.

El jueves, se insistió en ese mensaje. El miércoles, el virus llevó a la posposición del Gran Premio de China de la Fórmula Uno, previsto para abril en Shanghái. La carrera suele atraer a más de 100.000 personas durante el fin de semana. Asimismo, el brote ha derivado en la cancelación del campeonato de atletismo bajo techo den Nanjing, así como de torneos de golf, partidos de fútbol y prácticamente todos los deportes en China, incluidas pruebas eliminatorias para los Juegos Olímpicos. Muchos deportistas chinos se han visto impedidos de viajar .