Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala

Guía de protocolo

Participar en un evento de gala no es solo cuestión de vestimenta elegante o buena compañía; también implica conocer y respetar las normas de protocolo que rigen la comunicación y la etiqueta. Una de las primeras reglas básicas es saber aceptar o desestimar una invitación formal de manera correcta, clara y respetuosa.

Aceptar una invitación formal


Aceptar una invitación de forma apropiada transmite educación, respeto y consideración hacia los anfitriones. Aquí algunas pautas esenciales:
1. Responder con prontitud: Idealmente, confirma tu asistencia tan pronto recibas la invitación, respetando los plazos indicados. Esto facilita la planificación del evento y muestra tu cortesía.
2. Medio de respuesta:
   – Tarjeta de respuesta (RSVP): Si la invitación incluye una tarjeta de confirmación, úsala y escribe de manera clara y legible.
   – Correo electrónico o llamada formal: En la era digital, un correo educado o una llamada también son aceptables, siempre usando un tono cortés y profesional.
3. Lenguaje y tono:
   – Usa frases formales y respetuosas: “Me complace aceptar cordialmente la invitación al evento…”
   – Evita abreviaturas o expresiones demasiado informales.
4. Información adicional: Si la invitación requiere confirmar acompañantes, dieta especial o código de vestimenta, asegúrate de proporcionar estos datos correctamente.

Como recuerda Leticia Ballesteros, experta en ceremonial y protocolo, “la prontitud en responder a una invitación refleja la consideración hacia los demás y la seriedad de la palabra empeñada”.

Desestimar una invitación formal


Rechazar una invitación no significa ser descortés; se trata de hacerlo de manera elegante y considerada. Sigue estas recomendaciones:
1. Responder lo antes posible: No dejes la respuesta para el último momento. Esto ayuda a los anfitriones a reorganizar la logística.
2. Motivo breve y cortés: No es necesario entrar en detalles extensos. Una frase respetuosa y general es suficiente: “Lamentablemente no podré asistir debido a compromisos previos, pero agradezco mucho la invitación.”
3. Agradecimiento: Expresa gratitud por la invitación, demostrando aprecio y respeto hacia los organizadores.
4. Opcional: muestra de interés futuro: Puedes añadir una frase amable que indique tu interés por participar en futuros eventos: “Espero poder acompañarlos en próximas ocasiones.”

Según María de los Ángeles Gálvez, autora de ‘Manual de Protocolo Social’, rechazar con elegancia también es un arte: la clave está en agradecer siempre, aunque no se pueda asistir.

Tips adicionales de protocolo


– Formalidad: Mantén siempre un tono formal y cordial, tanto en la aceptación como en la declinación.
– Claridad: Evita ambigüedades. Una respuesta clara evita malentendidos.
– Presentación: Si la respuesta es escrita, cuida la caligrafía o la redacción, y si es digital, revisa la ortografía y la puntuación.

El ceremonialista argentino Roberto Villalba afirma: “La cortesía no está en decir que sí a todo, sino en saber decir que no con elegancia y respeto”.
Seguir estas reglas no solo refleja educación y respeto, sino que también fortalece las relaciones sociales y profesionales. En los eventos de gala, la manera de responder a una invitación puede ser tan importante como asistir al evento mismo, dejando una impresión positiva y duradera.

Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala
Cómo aceptar o declinar una invitación formal a un evento de gala
