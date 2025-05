Ya se acerca el pago del 15 de mayo, y muchos dominicanos ya se están prepararon para sacar parte de su presupuesto para comprar el regalo por el Día de la Madre.

Celebrado el último domingo de mayo, es una oportunidad perfecta para expresar gratitud y cariño hacia las figuras maternas, lo que impulsa a muchos a invertir en regalos que reflejen ese aprecio.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, comparte 5 consejos para optimizar tus gastos ese día:

Establece un límite de gasto: Es fundamental crear un presupuesto para el Día de la Madre. Esto te permitirá tener un control de tus finanzas y evitar excesos. Analiza tu situación económica y determina un monto razonable para gastar en regalos, comida y otros detalles. Hacer una lista detallada de lo que deseas comprar te ayudará a organizar mejor tus compras y a ajustarlas a tus posibilidades. Además, conocer bien los gustos y preferencias de las madres de tu familia te permitirá ser más eficiente en tu elección, evitando gastos innecesarios.

Compra con tiempo: Adquirir los regalos y organizar las actividades con anticipación es clave para ahorrar dinero. Al no apresurarte, tendrás más tiempo para comparar precios y buscar las mejores ofertas sin comprometer la calidad. También es recomendable revisar las tiendas en línea, donde frecuentemente se ofrecen descuentos especiales. Si planeas llevar a mamá a un restaurante, asegúrate de hacer la reserva con antelación para evitar sorpresas y asegurar un buen lugar.

Organiza un esfuerzo conjunto: La colaboración familiar es una excelente forma de optimizar gastos. Puedes coordinar con tus seres queridos para hacer una compra en conjunto, lo que te permitirá adquirir un regalo más significativo sin que te cueste más. Además, si planeas una reunión familiar para celebrar el Día de la Madre, organiza a cada miembro para que aporte algo, ya sea en comida, decoración o incluso en la parte económica del evento.

Evita recurrir a deudas: Es preferible utilizar tus ahorros para las celebraciones, de modo que no generes deudas innecesarias. Si te ves en la necesidad de financiar alguna compra, asegúrate de comparar las tasas de interés, y recuerda que la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) es la medida más precisa para comparar productos financieros, no solo la TEA o tasa de interés. Si decides usar una tarjeta de crédito, busca promociones de “cero intereses” y elige plazos de pago cortos, preferiblemente no más de un año, para evitar que se acumulen varias deudas.

Aprovecha las ofertas y promociones: Las tiendas y restaurantes suelen ofrecer descuentos y promociones durante el Día de la Madre. Estar atento a estos beneficios te permitirá aprovechar al máximo tu presupuesto. Al buscar en línea, es más probable que encuentres ofertas especiales que no están disponibles en las tiendas físicas. Además, si haces las compras con tiempo, puedes disfrutar de precios más bajos y evitar las subidas de precios de última hora.

Regalos de bajo costo

Estas son algunas opciones brindadas por el portal “Banco Popular “ de ideas personalizadas para agasajar a mamá gastando poco, pero que sin dudas ella apreciará mucho:

Tiempo de calidad

Aunque no lo creas, esto es especialmente un gran «regalo», sobre todo, si no compartes con ella a menudo. La idea es que la invites a un lugar fuera de la casa, la lleves a compartir en un espacio tranquilo en el que puedan conversar, mientras disfrutan de una soda, un almuerzo o postre. Cuando lo hagas, hazle entender que ese es su momento y pon de lado cualquier distracción como es el caso de tu celular. Hazla sentir lo que es: importante.



Cocinar una comida

Tal vez no eres chef, pero no importa. Para mamá, que dediques tiempo intentando hacer un buen plato, es emocionante. Hazlo con amor y eso se notará en el sabor.



Revive buenos momentos

Los regalos del Día de las Madres no tienen que durar solo un día. Antes de que llegue la fecha especial, cuestiona a tu mamá sobre cuáles son esos buenos momentos y recuerdos que ella atesora. De sus respuestas, revisa computadoras o viejos álbumes para buscar fotos alusivas de esas ocasiones, imprímelas y hazle con tus propias manos un retrato especial o envía a diseñar una almohada divertida, un lienzo grande, un llavero o incluso, obtén una copia para colocar en un bonito marco.



Haz todas las tareas domésticas

Un regalo que casi cualquier madre puede apreciar es el tiempo libre de las tareas domésticas. Cuando ella no esté en casa, sorpréndela haciendo una limpieza profunda. Si tu mente y cuerpo no están preparados para hacerlo, contrata un servicio de limpieza que no sea muy costoso. Al final, el objetivo es el mismo: que ella tome un descanso.



Presentación de Powerpoint

Si pensabas que este programa estaba reservado para proyectos universitarios o reuniones de trabajo, tal vez no lo estés mirando con ojos especiales para regalarle a mamá. Pero te contamos cómo puede funcionar: recopila las mejores y más bonitas fotos familiares, agrégale una canción nostálgica.



Hazle un mini facial

Ármate un kit con pequeñas cremas y productos que puedes encontrar en tiendas por departamento o farmacias, ideales para exfoliar la piel, suavizarla o limpiarla a profundidad. Si quieres que sea un tratamiento más orgánico, Google y Youtube son tus aliados: busca tutoriales o pasos de cómo crear cremas con ingredientes naturales como miel, aceite de oliva, pepino, azúcar, entre otros; y además, busca las técnicas necesarias para ejercer el masaje.



Planifica una noche de cine

¿Te imaginas expresarle a mamá todo tu cariño a través de una historia? Elige una película cuya trama sea orientada al valor de las madres o familias y acompaña el momento con buenos aperitivos y bocadillos.



Con estos consejos, no dudarás en que la clave para tratar a tu mamá como una reina en el Día de la Madres. No es la cantidad de dinero que se gasta, sino el tiempo de calidad y acciones de buena fe que inviertes en ella. Así que, planifica uno o varios de estos regalos que tu madre recordará para siempre.

Fuente externa

(Con información de Infobae)