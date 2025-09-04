¿Cómo afecta la obesidad a la salud sexual?

La obesidad afecta negativamente a la salud sexual en hombres y en mujeres. Alteraciones hormonales, inflamación crónica, resistencia a la insulina o problemas vasculares que reducen el flujo sanguíneo son algunas de las causas. Estos son los efectos de la obesidad sobre la salud sexual y cómo pueden abordarse.

La doctora Cristina Petratti, médica especialista en obesidad de la sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), explica que además de los factores físicos, la obesidad afecta también a la salud mental, “como una baja autoestima, depresión, estigma de peso”, lo que a su vez “limitan el deseo y la satisfacción sexual”.

Efectos de la obesidad sobre la salud sexual en hombres

El exceso de grasa provoca una alteración en el endotelio (el revestimiento interno de los vasos sanguíneos) y eso provoca que se reduzca la producción de óxido nítrico, esencial para lograr la erección, explica Petratti.

Además, “el exceso de grasa disminuye los niveles de testosterona y afecta a la calidad del semen, reduciendo la concentración, la motilidad y la morfología espermática”, añade.

Hay otras enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, hipertensión o amnea del sueño que también dificultan la erección.

Por estas causas, la obesidad en los varones puede conllevar a un mayor riesgo de:

Disfunción eréctil

Reducción del deseo sexual

Problemas de fertilidad

Efectos de la obesidad sobre la salud sexual en mujeres

Menor deseo sexual y excitación

Falta de lubricación

Irregularidades menstruales

Problemas de fertilidad

Alteración de la percepción de la mujer de su propia imagen

El exceso de grasa en la mujer altera el eje hipotálamo-hipófisis-ovario (un sistema neuroendocrino que controla la función reproductiva femenina), lo que provoca “ciclos menstruales irregulares, sangrados anómalos y ausencia de ovulación”, señala la especialista.

La combinación de alteraciones hormonales, inflamación y la resistencia a la insulina en mujeres con obesidad afectan a la “respuesta sexual femenina, porque ese estigma, esa insatisfacción corporal, influyen en el deseo y la motivación sexual”, señala la experta.

A esto se agrega un incremento de la anovulación, “que reduce la calidad tanto del ovocito como la implantación embrionaria”.

Efectos a nivel psicológico

Según declara la doctora Petratti, “el impacto psicológico es enorme, porque muchas personas con obesidad refieren baja autoestima, vergüenza corporal, ansiedad, depresión y aislamiento…”.

“Todo ello, -añade- hace que tengan menor deseo en la intimidad de la pareja y en la calidad de las relaciones sexuales”.

¿Cómo se abordan estos problemas a nivel clínico?

Según la experta, la ciencia evidencia que perder entre un 5 y un 10% del peso antes de iniciar un proceso de embarazo es una solución que mejora notablemente los resultados para las personas con obesidad que tienen problemas de fertilidad.

Tanto en la mujer como en el hombre, la doctora de SEEDO opina que “el abordaje tiene que ser integral”, en el aspecto tanto físico, como mental y emocional:

Promover la pérdida de peso con cambios en el estilo de vida y con actividad física .

. Recurrir a fármacos , si es necesario. En hombres se suelen utilizar medicamentos indicados para tratar la disfunción eréctil o la terapia hormonal en caso de déficit de testosterona confirmado. En mujeres, tratamiento si hay ovario poliquístico o una terapia hormonal individualizada en la perimenopausia.

, si es necesario. En hombres se suelen utilizar medicamentos indicados para tratar la disfunción eréctil o la terapia hormonal en caso de déficit de testosterona confirmado. En mujeres, tratamiento si hay ovario poliquístico o una terapia hormonal individualizada en la perimenopausia. Recurrir a cirugía bariátrica , si es indispensable, también.

, si es indispensable, también. Recibir apoyo psicológico y educación sexual .

y . Trabajar la autoestima y la comunicación de pareja.

Cristina Petratti recalca que “la obesidad no solo afecta en la salud física, sino que condiciona la vida íntima y emocional”.

Por ello insiste en abordar la obesidad de manera integral, “porque si no se recupera ese bienestar, esa confianza y ese placer para vivir, el cambio no es real”, añade.

El pene enterrado

Otro de los problemas que conlleva la obesidad en la salud sexual masculina es el pene enterrado, que ocurre cuando el pene se esconde debido a la acumulación de grasa en la parte baja del abdomen.

El cirujano urólogo François Peinado explica que el pene “va desapareciendo pudiendo llegar a escasos centímetros”. Esto afecta a la calidad de vida de los hombres, tanto a nivel físico como mental.

Los hombres que padecen de pene enterrado tienen problemas de micción porque no se lo pueden sujetar adecuadamente y no se pueden limpiar correctamente, y problemas en las relaciones sexuales.

Esto les produce grandes consecuencias psicológicas: “sufren episodios de depresión, de aislamiento social, incluso no desean tener relaciones sexuales, no desean tener contacto con otras personas en el caso de que no tengan pareja, etcétera”, revela Peinado.

En la mayoría de los casos, “la única solución es la cirugía”, porque la dieta puede permitir eliminar grasa a nivel abdominal, pero resulta “muy difícil” eliminar la grasa de la parte baja del abdomen.

Se trata de una “abdominoplastia suprapúbica”, que consiste en eliminar el tejido adiposo y exteriorizar el pene. “Es una cirugía con unos resultados sorprendentes y muy satisfactorios para el paciente”, destaca el experto.