Cómo afecta saltarse el desayuno a la salud según los expertos  

Existe el mito de que el desayuno es la comida más importante del día, la que brinda energía para comenzar la jornada… y no se equivoca.

De acuerdo con Clínicas Las Condes, quienes no desayunan pueden experimentar cansancio, agotamiento o mal humor. Además, diversos estudios han demostrado que las personas que omiten esta comida tienen una mayor prevalencia de obesidad que aquellas que mantienen el hábito de desayunar.

En la misma línea, la organización Healthy Children advierte que los niños que no desayunan son más propensos a desarrollar problemas metabólicos, como niveles elevados de azúcar en sangre, colesterol anormal y acumulación de grasa abdominal, factores que incrementan el riesgo de diabetes, accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón.

Por su parte, la doctora en nutrición Teresa Valero Gaspar explica que salir de casa sin haber ingerido alimentos y permanecer así hasta el mediodía puede alterar los niveles de glucosa y reducir el rendimiento físico e intelectual.

“La ingesta de desayuno está frecuentemente relacionada con el estado de alerta”, señala la especialista, quien resalta que múltiples investigaciones han evidenciado su impacto positivo en el rendimiento cognitivo, especialmente en niños y adolescentes.

Valero Gaspar enfatiza que el desayuno debe formar parte de una dieta equilibrada, ya que permite incorporar alimentos que son difíciles de consumir en otras comidas y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas.

“A diferencia de otras ingestas del día, existen numerosas evidencias que garantizan beneficios nutricionales y sanitarios asociados al hábito de desayunar, siempre que sea suficiente, variado y de calidad”, concluye.