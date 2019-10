Como AL puede castigar la corrupción sin matar empresas

Cinco años después de Lava Jato, Odebrecht continúa batiendo récords. En los últimos meses, el conglomerado brasileño de la construcción solicitó, en Brasil y Estados Unidos, la bancarrota más grande de la historia de América Latina, intentando reestructurar más de $ 25 mil millones de deuda y evitar incautaciones de activos.

Dado el rastro de corrupción y caos político de $ 788 millones que ha dejado en 12 países, a algunos observadores no les importaría ver cómo la empresa se derrumba. ¿Pero el colapso total de Odebrecht es bueno para la lucha contra la corrupción?

A menos que uno crea que toda la compañía era una empresa criminal sin ningún impacto económico o social positivo, la respuesta es no. Según los datos de Odebrecht, durante los primeros tres años de Lava Jato, la compañía eliminó casi 90,000 puestos de tiempo completo en todo el mundo (otros factores, particularmente la desaceleración en las economías latinoamericanas, ciertamente contribuyeron a la disminución.

Los contribuyentes en países como Brasil y República Dominicana ayudarán a pagar la cuenta de la bancarrota: los acreedores más expuestos de Odebrecht son bancos públicos brasileños (BNDES solo podría obtener una cuenta de $ 3.6 mil millones) y la presentación incluye parte del acuerdo de $180 millones de la compañía con el Gobierno dominicano. Millones de ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de 45 proyectos de Odebrecht, desde un gasoducto en el sur de Perú hasta carreteras en Colombia, que permanecen estancados o han sido abandonados. Para todas estas personas, la debacle de la compañía es, de hecho, una noticia terrible.

El caso extremo de Odebrecht expone un problema más amplio para la lucha contra la corrupción en América Latina. Algunos países han desarrollado herramientas poderosas para detectar la gran corrupción y castigar a las empresas. Sin embargo, aún carecen de mecanismos para “eliminar el cáncer sin matar al paciente”, como dijo un abogado veterano en delitos de cuello blanco. Para contener el daño económico y, en última instancia, fortalecer la aplicación anticorrupción, los países latinoamericanos deben encontrar formas más eficientes de penalizar a las empresas.

Esto significa castigar seriamente a las personas responsables de los delitos, imponer sanciones que superen los beneficios obtenidos de manera inadecuada e imponer controles internos para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Pero también significa trabajar activamente para preservar las partes buenas de las empresas en cuestión.

Algunas autoridades brasileñas involucradas en Lava Jato entendieron de inmediato este desafío. “Alerta: (Odebrecht) no puede ir a la quiebra. Si lo hace, perderemos legitimidad ”, un fiscal superior envió un mensaje de texto a sus colegas en 2016, según los mensajes filtrados intercambiados entre los investigadores de Lava Jato. En ese momento, la compañía y los fiscales estaban terminando las negociaciones de declaración de culpabilidad. “El acuerdo (entre las autoridades y la empresa), es así en todo el mundo, necesita salvar empleos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto “.

Un marco regulatorio subdesarrollado es uno de los principales desafíos. Desde la Ley de Empresas Limpias de 2013 de Brasil hasta el Estatuto 9699 de Costa Rica, aprobado en junio, los congresos de toda América Latina han aprobado una serie de leyes de responsabilidad corporativa en los últimos años. Varían en calidad, pero indudablemente la región tiene una mejor legislación para abordar el problema que hace una década. Ahora, la pregunta se está volviendo cada vez más política: ¿pueden estas jóvenes democracias desarrollar las instituciones, los procedimientos y la cultura para hacer cumplir eficientemente las nuevas reglas en los libros?

Los abogados de Odebrecht en Brasil tuvieron que negociar simultáneamente un acuerdo de clemencia con más de cinco agencias gubernamentales diferentes, en medio de una alta incertidumbre legal. Tres años después, no está claro qué partes de la burocracia brasileña tienen voz en los acuerdos de declaración de culpabilidad. Mientras tanto, incluso con un acuerdo vigente, la mayoría de los proyectos de Odebrecht en Brasil todavía están paralizados.

A fines del año pasado en Perú, Odebrecht acordó con los fiscales cooperar plenamente y pagar una multa de $ 200 millones, a cambio de reanudar sus operaciones en el país. Sin embargo, un juez luego decidió que el acuerdo era ilegal, arrojándolo a un limbo judicial. Su colapso podría evitar que los fiscales avancen en las investigaciones, al tiempo que extiende el dolor económico causado por las inversiones congeladas.

El panorama empresarial y político en América Latina también plantea desafíos. Un ejemplo es la relación entre ejecutivos y empresas. Numerosas corporaciones latinoamericanas son de propiedad o control familiar, incluidos tres de los 10 grupos empresariales más grandes de la región, lo que hace que sea más difícil separar a las personas de las personas jurídicas. Cuando los lazos familiares y comerciales se superponen, las empresas tienen menos probabilidades de cooperar plenamente.

Sobre la base de los mensajes filtrados de Lava Jato, los fiscales brasileños consideraron obligar a los ejecutivos de Odebrecht, incluidos los miembros de la familia Odebrecht, a vender todas sus acciones, pero pronto concluyeron que la medida carecía de una base legal clara. Un proyecto de ley con esta disposición, formulado por un grupo de expertos en derecho, se encuentra en las primeras etapas del Congreso. Los académicos proponen cambiar el enfoque de la aplicación de la ley contra las empresas: en lugar de penalizarlas cortando el acceso a los contratos del gobierno, los ejecutivos y directores culpables soportarían la carga, teniendo que deshacerse por completo en menos de dos años.

Otro tema político clave para castigar a las empresas es la opinión pública. La percepción de que las empresas corruptas no están pagando lo suficiente y se están saliendo con la suya socavará de inmediato los esfuerzos de las autoridades, sin importar cuán bien intencionadas sean. Esto es cierto en todas partes, pero puede ser aún más cierto en América Latina, donde los votantes, desde México hasta Colombia, Brasil hasta El Salvador, han puesto la corrupción en la parte superior de su lista de prioridades. El espectacular colapso de Odebrecht debería enfatizar la importancia de instituciones más fuertes y mejores normas para minimizar el dolor que inflige la gran corrupción. La compañía ha batido muchos récords, pero no será la última en probar los límites de la aplicación anticorrupción en América Latina.