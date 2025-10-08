¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?

El Ministerio de la Juventud anunció ayer que ya está abierta la convocatoria para acceder a 830 becas internacionales de posgrado, dirigidas a jóvenes dominicanos interesados en ampliar su formación en áreas de alta demanda global.
Esta primera etapa del programa contempla 790 maestrías y 40 especialidades en reconocidas universidades del extranjero.
Estas 830 becas forman parte del gran programa nacional de 8,000 becas STEAM, una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, promoviendo la preparación de una juventud capaz de innovar, crear soluciones y transformar la sociedad desde el conocimiento.
Puede leer: Así busca la DGJP modernizar el sistema previsional estatal con su Plan Estratégico 2025-2028
Proceso de Solicitud en el Portal Nacional de Becas
Para aplicar a las becas disponibles, sigue estos sencillos pasos:
- Accede al sitio web oficial: Ingresa al Portal Nacional de Becas a través de la dirección web: www.becas.gob.do.
- Localiza el Portal de Solicitud: Busca el enlace o sección denominado «Portal Nacional de Becas».
- Revisa la información: En la plataforma, encontrarás los requisitos de aplicación y los programas disponibles para que elijas la opción que mejor se adapte a tu perfil.
- Completa la Solicitud: Ubica el formulario de solicitud en línea y llénalo con toda la información requerida.
- Envía tu Aplicación: Una vez completado, envía el formulario a través del mismo portal.