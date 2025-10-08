¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?

El Ministerio de la Juventud anunció ayer que ya está abierta la convocatoria para acceder a 830 becas internacionales de posgrado, dirigidas a jóvenes dominicanos interesados en ampliar su formación en áreas de alta demanda global.

Esta primera etapa del programa contempla 790 maestrías y 40 especialidades en reconocidas universidades del extranjero.

Estas 830 becas forman parte del gran programa nacional de 8,000 becas STEAM, una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, promoviendo la preparación de una juventud capaz de innovar, crear soluciones y transformar la sociedad desde el conocimiento.

Puede leer: Así busca la DGJP modernizar el sistema previsional estatal con su Plan Estratégico 2025-2028

Proceso de Solicitud en el Portal Nacional de Becas

Para aplicar a las becas disponibles, sigue estos sencillos pasos: