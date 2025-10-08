¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?

  • Hoy
¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?

Fachada Ministerio de la Juventud

El Ministerio de la Juventud anunció ayer que ya está abierta la convocatoria para acceder a 830 becas internacionales de posgrado, dirigidas a jóvenes dominicanos interesados en ampliar su formación en áreas de alta demanda global.

 Esta primera etapa del programa contempla 790 maestrías y 40 especialidades en reconocidas universidades del extranjero.

Estas 830 becas forman parte del gran programa nacional de 8,000 becas STEAM, una iniciativa que busca cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, promoviendo la preparación de una juventud capaz de innovar, crear soluciones y transformar la sociedad desde el conocimiento.

Puede leer: Así busca la DGJP modernizar el sistema previsional estatal con su Plan Estratégico 2025-2028

Proceso de Solicitud en el Portal Nacional de Becas

Para aplicar a las becas disponibles, sigue estos sencillos pasos:

  1. Accede al sitio web oficial: Ingresa al Portal Nacional de Becas a través de la dirección web: www.becas.gob.do.
  2. Localiza el Portal de Solicitud: Busca el enlace o sección denominado «Portal Nacional de Becas».
  3. Revisa la información: En la plataforma, encontrarás los requisitos de aplicación y los programas disponibles para que elijas la opción que mejor se adapte a tu perfil.
  4. Completa la Solicitud: Ubica el formulario de solicitud en línea y llénalo con toda la información requerida.
  5. Envía tu Aplicación: Una vez completado, envía el formulario a través del mismo portal.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Comic Con: Actores dominicanos que han aparecido en películas de superhéroes
Comic Con: Actores dominicanos que han aparecido en películas de superhéroes
8 octubre, 2025
¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?
¿Cómo aplicar paso a paso a las más de 800 becas internacionales del Ministerio de la Juventud?
8 octubre, 2025
Leonardo Aguilera, entre funcionarios más honestos y transparentes, según estudio
Leonardo Aguilera, entre funcionarios más honestos y transparentes, según estudio
8 octubre, 2025
Comunicadoras venezolanas protagonizaron episodio 4 de Migrantes
Comunicadoras venezolanas protagonizaron episodio 4 de Migrantes
8 octubre, 2025
Siete países vendrán a Copa Judo 2025; ayer llegó Costa Rica con gran delegación
Siete países vendrán a Copa Judo 2025; ayer llegó Costa Rica con gran delegación
8 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Las edades y el cáncer

Las edades y el cáncer

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo