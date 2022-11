Cyber Monday: Consejos para no desaprovecharlo (Fuente externa)

¿Qué es el Cyber Monday? El Cyber Monday o lunes cibernético en español es el acontecimiento de originen estadunidense en el que se extiende las ofertas el Black Friday.

Los descuentos realizados dependerán de lo que haya pasado en las ventas del viernes negro, este es mayormente en el comercio online, aunque en la actualidad se prolonga a tiendas físicas.

El lunes cibernético se origino en el 2005, por lo que es relativamente nuevo. Este se creó con el fin de incrementar las ventas online y el comercio electrónico.

El año pasado las ventas más grandes fueron de tecnología, electrónica calzado e indumentaria. Los productos más comprados fueron celulares, televisores tabletas, auriculares y vestimenta. Se hizo un registro de miles de personas participando en este evento.

Según previsiones el consumo de ventas online subirán, porque las personas aprovecharán las ofertas y descuentos sobre todo online, ya que les permite comprara ofertas a los dominicanos y ahorrar dinero.

Consejos

Lo primero que debes hacer antes de lanzarte en lleno a comprar hoy es hacer una lista, con todo lo que quiere adquirir, esto lo ayudará a que no se le quede nada y a aprovechar al máximo las compras.

No se le olvide entrar a comprar en páginas oficiales, además trate de no elegir lo primero que vea, haga comparaciones de ofertas, revise diferentes portales y compare precios para que no sea estafado.

Recuerde que muchas empresas semanas antes del viernes negro y el lunes cibernético, suben sus precios y tratan de engañarle.

Para evitar esto pueda buscar comparaciones de precios en Google y el historial de la tienda que desea comprar y así sabrá el precio anterior del artículo.

De igual forma, es muy importante que cree un presupuesto de lo que está dispuesto a gastar en este día.

Otra cosa que puede hacer hoy para sus compras es conseguir cupones de descuentos, hay páginas como ¨Cuponatic¨ y ¨Honey¨ te ofrecen cupones gratuitos.

Tenga pendiente que muchas tiendas online como Amazon no hacen envíos a República Dominicana, así que afíliese a un Courier para traer sus compras sin ningún inconveniente.

Para culminar, recuerde estar pendiente de el número de rastreo de su pedido, no se olvide de darle los seguimientos pertinentes a sus compras en este Cyber Monday.