Cómo aprovechar el ‘meal prep’: la forma rápida y saludable de organizar tu semana

Organiza tu comida de la semana con un meal prep. Foto fuente externa.

Con los compromisos diarios del trabajo o la universidad el tiempo no alcanza para organizar el almuerzo, ya que hay que pensar en el menú década día para resolver lo que se comerá.

A través de la redes sociales se ha popularizado un termino llamado «meal prep» que puede simplificar el tiempo de cada persona a la hora de organizar los almuerzos y reduce el estrés de pensar “¿qué voy a comer hoy?”.

El meal prep consiste en planificar, cocinar y almacenar comidas con anticipación, normalmente para varios días de la semana.

Este tiene como objetivo tener la comida lista o semi-lista, de manera que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo en tu día a día, además de comer más saludable porque controlas los ingredientes y las porciones.

Idea de un meal prep para una semana

Desayunos

Avena con fruta Avena cocida en leche o agua, con banana o fresas. Huevos con vegetales y pan integral Bate huevos con espinaca y cebolla, cocina en sartén.

Guarda en envases para recalentar. Yogur natural con granola y miel Porciona en frascos pequeños: yogur + granola aparte para que no se ablande.

Imagen de referencia, Fuente externa.

Almuerzos (plato completo con arroz)

Pollo a la plancha + arroz blanco + brócoli al vapor Carne guisada + arroz con habichuelas + ensalada fresca Pechuga al horno con especias + arroz integral + calabacín salteado Bistec encebollado + arroz amarillo + aguacate Albóndigas de pollo o res en salsa + arroz con maíz + ensalada de repollo

Consejo: Cocina el arroz en una sola tanda y guarda porciones; cambia solo la proteína y vegetales para variar)

Cenas

Tortilla de huevo con queso y vegetales Sopa de pollo con verduras (zanahoria, papa, apio) Wrap integral de pollo desmenuzado con lechuga y tomate Ensalada de garbanzos con huevo duro Crema de auyama con tostadas integrales

Consejos prácticos para la organización del meal prep: