Cómo aprovechar el ‘meal prep’: la forma rápida y saludable de organizar tu semana

Con los compromisos diarios del trabajo o la universidad el tiempo no alcanza para organizar el almuerzo, ya que hay que pensar en el menú década día para resolver lo que se comerá.
A través de la redes sociales se ha popularizado un termino llamado «meal prep» que puede simplificar el tiempo de cada persona a la hora de organizar los almuerzos y reduce el estrés de pensar “¿qué voy a comer hoy?”.
El meal prep consiste en planificar, cocinar y almacenar comidas con anticipación, normalmente para varios días de la semana.
Este tiene como objetivo tener la comida lista o semi-lista, de manera que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo en tu día a día, además de comer más saludable porque controlas los ingredientes y las porciones.
Idea de un meal prep para una semana
Desayunos
- Avena con fruta
- Avena cocida en leche o agua, con banana o fresas.
- Huevos con vegetales y pan integral
- Bate huevos con espinaca y cebolla, cocina en sartén.
- Guarda en envases para recalentar.
- Yogur natural con granola y miel
- Porciona en frascos pequeños: yogur + granola aparte para que no se ablande.
Almuerzos (plato completo con arroz)
- Pollo a la plancha + arroz blanco + brócoli al vapor
- Carne guisada + arroz con habichuelas + ensalada fresca
- Pechuga al horno con especias + arroz integral + calabacín salteado
- Bistec encebollado + arroz amarillo + aguacate
- Albóndigas de pollo o res en salsa + arroz con maíz + ensalada de repollo
Consejo: Cocina el arroz en una sola tanda y guarda porciones; cambia solo la proteína y vegetales para variar)
Cenas
- Tortilla de huevo con queso y vegetales
- Sopa de pollo con verduras (zanahoria, papa, apio)
- Wrap integral de pollo desmenuzado con lechuga y tomate
- Ensalada de garbanzos con huevo duro
- Crema de auyama con tostadas integrales
Consejos prácticos para la organización del meal prep:
- Para guardar tu almuerzo usa envases herméticos de vidrio o plástico sin BPA.
- Para cocinar la comida de tu semana puede ser un domingo o lunes y guarda en la nevera (3–4 días máximo las carnes).