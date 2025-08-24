Cómo aprovechar el ‘meal prep’: la forma rápida y saludable de organizar tu semana

Organiza tu comida de la semana con un meal prep. Foto fuente externa.

Con los compromisos diarios del trabajo o la universidad el tiempo no alcanza para organizar el almuerzo, ya que hay que pensar en el menú década día para resolver lo que se comerá.

A través de la redes sociales se ha popularizado un termino llamado «meal prep» que puede simplificar el tiempo de cada persona a la hora de organizar los almuerzos y reduce el estrés de pensar “¿qué voy a comer hoy?”.

El meal prep consiste en planificar, cocinar y almacenar comidas con anticipación, normalmente para varios días de la semana.

Este tiene como objetivo tener la comida lista o semi-lista, de manera que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo en tu día a día, además de comer más saludable porque controlas los ingredientes y las porciones.

Idea de un meal prep para una semana

Desayunos

  1. Avena con fruta
    • Avena cocida en leche o agua, con banana o fresas.
  2. Huevos con vegetales y pan integral
    • Bate huevos con espinaca y cebolla, cocina en sartén.
    • Guarda en envases para recalentar.
  3. Yogur natural con granola y miel
    • Porciona en frascos pequeños: yogur + granola aparte para que no se ablande.
avena con frutas
Imagen de referencia, Fuente externa.

Puede leer: ¿El pollo está caro? 5 opciones saludables para sustituir la carne blanca

Almuerzos (plato completo con arroz)

  1. Pollo a la plancha + arroz blanco + brócoli al vapor
  2. Carne guisada + arroz con habichuelas + ensalada fresca
  3. Pechuga al horno con especias + arroz integral + calabacín salteado
  4. Bistec encebollado + arroz amarillo + aguacate
  5. Albóndigas de pollo o res en salsa + arroz con maíz + ensalada de repollo
arroz con brocoli

Consejo: Cocina el arroz en una sola tanda y guarda porciones; cambia solo la proteína y vegetales para variar)

Cenas

  1. Tortilla de huevo con queso y vegetales
  2. Sopa de pollo con verduras (zanahoria, papa, apio)
  3. Wrap integral de pollo desmenuzado con lechuga y tomate
  4. Ensalada de garbanzos con huevo duro
  5. Crema de auyama con tostadas integrales
tortilla de verduras con queso

Consejos prácticos para la organización del meal prep:

  • Para guardar tu almuerzo usa envases herméticos de vidrio o plástico sin BPA.
  • Para cocinar la comida de tu semana puede ser un domingo o lunes y guarda en la nevera (3–4 días máximo las carnes).
Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Digo