Cómo arranca la fase de restricción de giros a la izquierda en la John F. Kennedy y la Máximo Gómez

Este domingo comenzó la cuarta fase de la prohibición de giros a la izquierda en la intersección de la avenida John F. Kennedy con la avenida Máximo Gómez, como parte del plan RD se Mueve, que tiene el objetivo de descongestionar el tránsito en Santo Domingo.

El coronel Rafael Tejada Baldera, vocero de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digessette), informó al periódico Hoy que, al igual que en fases anteriores, se inicia un período de dos semanas de orientación y sensibilización, sin aplicar fiscalización, mientras los conductores se adaptan a la medida.

Tejada destacó que en las avenidas intervenidas en fases previas, el Intrant ha registrado una reducción del 30 % en los tiempos de circulación, lo que indica que la nueva medida también contribuirá a una mejor fluidez vehicular.

Áreas afectadas

La nueva fase impactará directamente los corredores de la avenida John F. Kennedy y la avenida 27 de Febrero, comenzando con la optimización de la intersección semafórica Máximo Gómez – John F. Kennedy, que pasará de cuatro a tres fases de operación.

Esto implica la restricción de giros a la izquierda en los siguientes casos:

John F. Kennedy hacia el sur por Máximo Gómez (Este–Sur)

John F. Kennedy hacia el norte por Máximo Gómez (Oeste–Norte)

Rutas alternas

Para el giro restringido hacia el sur:

Tomar la avenida San Martín y girar a la izquierda en la avenida Máximo Gómez, o

Utilizar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a San Martín y luego conectar con Máximo Gómez hacia el sur.

Para el giro restringido hacia el norte:

Continuar hacia el este, girar a la derecha en la calle Paseo de los Ferreteros, luego en la calle Mayor Valverde, y finalmente acceder a la avenida Máximo Gómez en dirección norte.

Estas modificaciones buscan garantizar mayor fluidez y seguridad en el tránsito vehicular en una de las intersecciones más concurridas de la capital.

Síguenos como periodicohoyrd