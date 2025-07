Nuevo mes, nueva energía: cómo arrancar agosto con metas claras y buena vibra 

Agosto está a la vuelta de la esquina, y no hay mejor forma de iniciar un nuevo mes que dejando atrás lo negativo, recargando energías y trazando metas claras para enfocarte.

Desde el periódico Hoy, te compartimos algunos consejos para que arranques este mes “con to’ lo power”:

Haz una lista de metas

Lo mejor es tener tus planes organizados. Toma una libreta y escribe qué quieres lograr, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Tenerlo por escrito te ayudará a visualizarlo mejor.

Organiza una rutina

Aunque no seas fan de la monotonía, la organización es clave del éxito. Usa una agenda y planifica tu día. No te frustres si los primeros días no cumples todo; lo importante es crear el hábito.

Crea hábitos positivos

Duerme al menos ocho horas, levántate temprano, come bien (no te saltes comidas), haz ejercicio, aunque sea en casa unos minutos. Tu cuerpo y tu mente están conectados.

Tómate un momento para ti

Elige una hora del día para consentirte. Recuerda: tú eres tu prioridad, tu mejor proyecto.

Disfruta los momentos

Sé consciente de tu vida y de tus rutinas. Que el trabajo y las responsabilidades no nublen tu mente ni te llenen de estrés. Decide vivir plenamente y disfrutar el presente.

Piensa en un proyecto personal

Aunque tengas un trabajo fijo, es importante tener un plan de vida propio. Puedes iniciar un emprendimiento relacionado con lo que amas, estudiaste o estás aprendiendo.

Organiza tus finanzas

Disminuye los gastos hormiga y empieza a ahorrar. Un buen manejo del dinero también es parte del bienestar.

