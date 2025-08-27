¿Cómo atraer 20 millones de turistas? La propuesta visionaria de Maralda en Miches

Punta Cana, República Dominicana –. En el marco del X Congreso de Inmobiliario Latinoamericano (CILA), el empresario y desarrollador George Alexander Nader, fundador y CEO de Nader Enterprises, presentó ante cientos de brokers, inversionistas y líderes del sector turístico e inmobiliario su visión estratégica para el desarrollo de Maralda, un destino turístico regenerativo en Miches concebido como “Naturaleza Incuida”.

Durante su ponencia, Nader resaltó el momento histórico que vive la República Dominicana, con cifras récord en la llegada de turistas que superarán los 11 millones de visitantes en 2025, y planteó la gran pregunta: ¿Cómo pasar de 11 a 20 millones de turistas en la próxima década?

La respuesta, según explicó, está en proyectos innovadores, sostenibles y de clase mundial que diversifiquen la oferta turística del país:

“El turista del futuro viene cargado de propósito. Busca experiencias auténticas, integración cultural y un impacto positivo en la comunidad. Maralda son más de 8 millones de m² en el corazón de Playa Esmeralda, planificados con una misión: crear un destino turístico regenerativo para el turista del futuro” afirmó Nader.

También puede leer: El dólar imparable: lo que dice experto sobre la subida constante y su impacto en la economía

Dentro del plan maestro destacan proyectos catalizadores como Living the NOOM, Nature Residences, Ciudad Esmeralda, Miches City Centre y un Beach Club. Cada uno de ellos está estructurado bajo fideicomisos, garantizando transparencia, y seguridad jurídica.

Además de su enfoque en la inversión turística, Nader subrayó el compromiso de la empresa con la comunidad a través de la Fundación Pa’lante Dominicana, que destina un porcentaje de las ventas de cada proyecto a programas de educación y formación para los jóvenes de Miches.

“Maralda no es solo playa, lago y montaña. Es cultura, es comunidad y es un modelo de desarrollo inclusivo. Quien invierte en Maralda, invierte en el futuro de la República Dominicana”, concluyó.

Con esta presentación, George Nader consolidó a Maralda como una de las plataformas más sólidas y visionarias de la región, llamada a transformar a Miches en el próximo gran polo turístico del Caribe.

Síguenos como periodicohoyrd